Gut fürs Klima und für Insekten: Nachhaltig Gärtnern mit der Baumschule Pflanzenparadies

Der Frühling ist da - und mit ihm beginnt auch die Gartensaison. Fragt man Moritz Kießling, Inhaber der Baumschule Pflanzenparadies in der Freiburger Straße in Weinheim, nach den aktuellen Trends, dann dreht sich auch im Frühjahr/Sommer 2024 alles um insekten- und klimafreundliche Gärten. "Durch die Auswirkungen des Klimawandels, fragen die Kunden vermehrt Pflanzen nach, die Trockenheit und Hitze gut vertragen. Gleichzeitig möchten viele Menschen in und mit ihren Gärten aktiv etwas Positives für unser Klima tun", sagt Kießling.