Kiffen bleibt im Freizeitbad Miramar in Weinheim verboten

Zwischen zwei Saunagängen einen Joint rauchen? Kann man machen - aber sicherlich nicht im Freizeitbad Miramar in Weinheim. In der Zweiburgenstadt gibt es zwar Stellen, an denen Kiffen künftig erlaubt ist, das Miramar zählt aber nicht dazu. Darauf jedenfalls weist das Freizeitbad ganz ausdrücklich in einer Pressemitteilung hin, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde. Darin heißt es: "Ab dem 01. April 2024 tritt ein neues Gesetz in Kraft, das den Anbau und Besitz von Cannabis (Marihuana) neu regelt. Das Miramar bezieht zum politischen Entscheidungsprozess und der durchaus heftigen Kontroverse keine Stellung", heißt es wörtlich.