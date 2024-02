Kunterbunter Kappenabend der TSG Lützelsachsen

Tanz, Sketche, Büttenreden, Gesang sowie Musiker Florian Koch am Keyboard, der das Publikum von Anfang an im Griff hatte, trugen dazu bei, dass über den ganzen Abend eine tolle Stimmung herrschte. Als kleiner Wermutstropfen muss angemerkt werden, dass der Besuch etwas zahlreicher hätte ausfallen können.

Frau Hawliczek (Brigitte Bunten) und Frau Posposchyll (Ute Brenner) unterhielten sich in dem Sketch „Zwei Frauen im Wartezimmer“ mit osteuropäischem Akzent über alle möglichen Krankheiten, wobei Frau Hawliczek bei jeder Krankheit wusste, welcher Facharzt helfen kann. So riet sie beispielsweise Frau Posposchyll, die ständig unter einem steifen Genick leidet, dass sie am besten zum „Genickologen“ gehen soll. Beide Frauen begeisterten das Publikum mit ihrer Darbietung. Die Gruppe „Hand und Fuß“ mit Frank Leinert, Fritz und Marco Malchow, Paul Muschelknautz und Karl-Heinz Vogler riss mit ihrem Sketch „Drei Männer auf dem Klo“ das Publikum immer wieder zu Lachsalven hin. Danach zeigte die Frauebloos ihren Sketch „Aschenputtel“. Brigitte Bunten als Erzählerin, Marianne Sebastian als der schöne Prinz, Barbara Gaber und Karin Hruschka als die hässlichen Schwestern, Steffi Stiller als Aschenputtel und Conny Gehrig als die gute Fee interpretierten das Märchen auf unvergleichliche Weise.