„Mein Lokal, Dein Lokal“: Lukas Kühn aus Weinheim ist am Freitag dran

Ups, das könnte kritisch werden. Nach den ersten Ausstrahlungstagen von „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit fünf Gastronomen aus der Region steht der Sieger zwar noch nicht fest, aber dafür, dass die Messer gewetzt sind und die teilnehmenden Küchenchefs bei der Bewertung ihrer Gerichte keine Milde walten lassen.

„Mein Lokal, Dein Lokal“ „Mein Lokal, Dein Lokal“ ist eine Serie mit dem TV-Koch Mike Süsser. Fünf Restaurantbesitzer kochen für die Mitbewerber und bekommen Punkte von ihnen sowie von Juror Mike Süsser. Teilnehmer in dieser Woche: Turmrestaurant Ludwigshafen, Landgasthaus „Zum Engel“ Römerberg, „Ich bin so Frey“ Landau, „Lieblingsgrieche“ Ellerstadt, SO Restaurant Weinheim. Lukas Kühn ist am Freitag, 26. April, an der Reihe. Die Sendung wird von Montag bis Freitag um 17.55 Uhr in „Kabel Eins“ ausgestrahlt.

Süsser: „Wie es scheint, haben wir hier vier Superstars.“

Scharfe Kritik kommt dafür von Starkoch Mike Süsser, der die Sendung moderiert. „Wie es scheint, haben wir hier vier Superstars“, zieht er in der Sendung vom Montag die Augenbrauen hoch. Gemeint sind Thomas Walter (Landgasthof „Zum Engel“ in Römerberg), Janine Gab („Ich bin so Frey“ in Landau), Panagiotis Panagiotidis („Lieblingsgrieche – Olive trifft Riesling“ in Ellerstadt) sowie Lukas Kühn (Restaurant SO in Weinheim). Sie sind zu Gast im Turmrestaurant Elert in Ludwigshafen und probieren sich durch das, was Anatol Elert serviert.

Foto: Katrin Oeldorf Kocht sich SO-Betreiber Lukas Kühn vor der Kamera zum Sieg? Das Geheimnis wird am Freitag gelüftet, wenn die Sendung ausgestrahlt wird.

Ist die Runde zu kritisch?

Der Weinheimer Lukas Kühn kostet Feldsalat mit Croûtons und Speck, gefolgt von Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat. Und er weiß, wovon er spricht, wenn er lobt: „Schön souffliert“. Schließlich serviert er in seinem Restaurant am Marktplatz ebenfalls Schnitzel. Trotzdem gibt’s für Anatol Elerts Variante nur eine verhaltene Punktzahl. Süssers ironischer Kommentar an die Gastronomen: „Ihr werdet uns in den nächsten Tagen noch richtig Spaß bringen.“ Und er schickt hinterher: „Man sollte nicht vergessen, dass man selbst im Glashaus sitzt. Ihr müsst alle noch liefern.“ Ist die Runde also zu kritisch? „Eigentlich nicht, aber viele der Aussagen und Kritikpunkte, die ebenfalls in die Bewertung eingeflossen sind, wurden gar nicht gezeigt. Ich habe fair bewertet und bin auch fair bewertet worden“, verrät Lukas Kühn, der sich ansonsten bedeckt halten muss.

Foto: Katrin Oeldorf Panagiotis Panagiotidis, Anatol Elert, Janine Gab und Thomas Walter (von links) studieren die Speisekarte des Restaurants SO am Weinheimer Marktplatz.

Es soll schließlich spannend bis zur Entscheidung bleiben. Nur so viel: Es werden im Laufe der Woche schon noch mehr Punkte gegeben.“ Das lässt also hoffen für Kühn selbst, der mit dem SO am Finaltag (Freitag, 26. April) Gastgeber ist.

Filmteam im Februar zu Gast in Weinheim

Schon im Februar war die illustere Runde für die Aufzeichnung zusammen mit dem Filmteam zu Gast in Weinheim. Zuvor hatte Mike Süsser den Zwiebelrostbraten mit handgeschabten Spätzle gekostet – ebenfalls einen Klassiker von der SO-Speisekarte.