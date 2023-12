Drei Männern wurde am Donnerstag der Prozess im Amtsgericht gemacht, weil sie Kinderpornografie verbreitet oder besessen haben. Der Fall eines 38-Jährigen aus der Region stach dabei besonders heraus: Er wurde für schuldig befunden, über 1100 kinder- und jugendpornografischen Inhalte besessen zu haben. Dabei handelte es sich um Aufnahmen, die unter anderem den schweren sexuellen Missbrauch von Minderjährigen durch Erwachsene abbildeten. Das jüngste dieser Kinder war zur Tatzeit gerade einmal vier Jahre alt.

Dass der 38-Jährige ein Problem hat, war ihm durchaus bewusst. So stellte er sich selbst der Polizei und zeigte sich an. Er wolle nicht, dass noch mehr passiert. Der Pädophile hatte Angst, dass der bloße Konsum von Kinderpornografie seine Triebe nicht mehr stillen könnte. Wie sich bei der Gerichtsverhandlung herausstellte, brachten die Polizisten ihn zum Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch. Dort wurde der Mann jedoch als Patient abgelehnt.