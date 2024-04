So könnte das Miramar-Parkdeck in Weinheim aussehen

In sechs Wochen, am 9. Juni, findet in Weinheim ein Bürgerentscheid zur künftigen Entwicklung am Waidsee statt. Die Bürgerinitiative (BI) Naherholung Waidsee möchte damit erreichen, dass das Bebauungsplanverfahren für den Bau eines Hotels und eines Parkhauses gestoppt wird. Das Freizeitbad Miramar, das für dieses Projekt insgesamt rund 30 Millionen Euro investieren würde, hat nun eine Website veröffentlicht, auf der es erstmals auch eine Visualisierung des geplanten Parkdecks zeigt. Bislang waren dazu nur schematische Darstellungen bekannt.