So serviert der Weinheimer Lukas Kühn die Konkurrenz ab

Die Überraschung war perfekt am Freitagabend, der Jubel riesig: Lukas Kühn kochte sich zum Sieg der „Kabel Eins“-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“. Die Konkurrenz aus der Region überschlug sich förmlich mit ihrem Lob für die innovative Küche des Weinheimer Marktplatz-Restaurants SO. Und auch Starkoch Mike Süsser kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: „Tolles Lokal, guter Typ und auch handwerklich das Beste, was wir in dieser Woche gesehen haben!“

Foto: Privat Promi-Koch Mike Süsser (links) war bei seinem Besuch im Februar im Weinheimer Restaurant SO angetan von der Küche Lukas Kühns.

Von ihm gab es zwar nicht die Höchstwertung von zehn Punkten, aber mit neun lag er nur knapp darunter. Am Ende zog Lukas Kühn seinen vier Mitbewerbern mit 47 Punkten weit davon. Die Höchstpunktzahl zückten Panagiotis Panagiotidis vom „Lieblingsgriechen“ in Ellerstadt und Anatol Elert vom Turmrestaurant in Ludwigshafen. Mit neun Punkten drückten Thomas Walter vom Landgasthof „Zum Engel“ in Römerberg und Janine Gab vom „Ich bin so Frey“ in Landau ihre Wertschätzung für die Kochkünste des Weinheimer Küchenchefs aus.

Erst sprachlos, dann überglücklich

„Ich bin sprachlos!“, freute sich Lukas Kühn zum Ende der Sendung unter dem Jubel seines Teams. Die Sprache hat er mittlerweile wiedergewonnen. Schließlich liegen die Dreharbeiten schon einige Monate zurück. „Ich bin überglücklich über den Sieg“, darf er nach der Ausstrahlung endlich verraten. Zuvor musste er Stillschweigen über den Ausgang bewahren. Es sollte ja spannend bleiben.

Und spannend war auch das Finale. Nicht zuletzt wegen eines Scherzes. „Zäh und ungenießbar“, wertete Konkurrent Panagiotis Panagiotidis und stocherte im Zwiebelrostbraten. Der Schreck stand Lukas Kühn schon ins Gesicht geschrieben. Dann die Auflösung: „Ein supergeiles Gericht“, schoss es regelrecht aus Panagiotidis heraus, „ein absoluter Orgasmus!“

Hochdekoriertes Restaurant

Wie hätte es auch anders sein sollen, angesichts der Auszeichnungen im Schaufenster. Mit 13 Punkten, die Kühn 2020 beim Gault-Millau „absahnte“, gehörte das SO zumindest in diesem Jahr zu den 1000 besten Restaurants Deutschlands. Im Schlemmeratlas und im Varta-Führer wird das Weinheimer Lokal ebenfalls gelobt.

Schon bei seinem Besuch im Februar war Mike Süsser begeistert vom Zwiebelrostbraten, lobte das tolle Stück Fleisch („Bombe!“), die hervorragende Sauce und die handgeschabten, „schlotzigen“ Spätzle. Das Gericht, das es auch sonst auf seiner Speisekarte gibt, hatte Lukas Kühn zuvor unter den Augen des Fernsehkochs zubereitet.

So ging es aus Restaurant SO Weinheim: 47 Punkte. Landgasthaus „Zum Engel“ Römerberg: 40 Punkte. Turmrestaurant Ludwigshafen: 38 Punkte. „Ich bin so Frey“ Landau: 37 Punkte. „Lieblingsgrieche“ Ellerstadt: 32 Punkte.

„Spannend und lecker“

Besuch in der nur 30 Quadratmeter kleinen Küche bekam der Weinheimer Küchenchef denn auch am Finaltag von den anderen Mitbewerbern. Die schauten ihm über die Schultern, unter anderem bei der Zubereitung von Tempuragemüse mit roten Linsen. Das ließ sich Veganerin Janine Gab schmecken. „Spannend und lecker“, so ihr Fazit.

Schon nach den Vorspeisen zeichnete sich die Tendenz einer hohen Punktzahl ab: Genannt wurde zweimal die Zehn und zweimal die Neun. „Nicht schlecht, Herr Specht“, freute sich Mike Süsser, während Lukas Kühn da noch tiefstapelte: „Wenn das so weitergeht, werden meine Erwartungen übertroffen.“

Kaum was zu meckern

Kaum etwas zu meckern gab es für die Runde auch bei den Hauptgängen und beim Dessert. Der Skrei „super-glasig“ mit krachender Kruste, das Kürbisrisotto „auf den Punkt“, der Kaiserschmarrn „fluffig“, die Crème brûlée „1 a mit Sternchen“. Nur bei der Thunfisch-Variation war Thomas Walter der Pfeffer zu präsent. Am Ende waren sich die Gastronomen einig: Der Siegerteller gehört ins SO nach Weinheim.

Hin und weg von Weinheim