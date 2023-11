Stadtwerke Weinheim senken den Gaspreis

Grundpreis beim Strom steigt

Der Arbeitspreis bei allen Stromprodukten sinkt dagegen nur minimal um 0,031 Cent netto pro Kilowattstunde. Und der Grundpreis steigt sogar um 20 Euro pro Jahr netto bzw. 12 Euro in den Sonderverträgen für Nachtstromspeicherheizungen und Wärmepumpen. Grund dafür seien regelmäßige Investitionen in die Netzinfrastruktur, welche der kommunale Verteilnetzbetreiber tätigt, um zukunftsfähige Stromnetze gewährleisten zu können.

"Kein Grund zur Entwarnung"

„Wir liegen mit unseren Strompreisen weiterhin unterhalb der Preisbremse Strom“, betonte Alexander Skrobuszynski, Geschäftsführer der Stadtwerke. An den Energiemärkten zeichne sich derzeit eine leichte Entspannung ab. Seit Anfang 2023 seien die Preise an den Energiemärkten wieder gesunken. „Das ist ein gutes Zeichen, jedoch kein Grund zur Entwarnung“, betont Timo Emmler Mitarbeiter des SWW-Vertriebs. Denn die Preise lägen immer noch rund dreimal höher als vor Beginn der Energiekrise. Zudem bleibe die Preisentwicklung im Großhandel volatil, also stark schwankend.