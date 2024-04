TSG Weinheim plant Erweiterung des HSC

Vor 15 Jahren hat die TSG 1862 Weinheim das Hector Sport-Centrum (HSC) in der Waidallee eingeweiht. Jetzt möchte der Verein das HSC um rund 50 Prozent erweitern, um der steigenden Nachfrage – vor allem im Kindersportbereich – Rechnung tragen zu können.

Am heutigen Mittwoch steht das Projekt erstmals auf der Tagesordnung des Gemeinderates; dabei geht es um den Bebauungsplan „Sportpark“, der entsprechend geändert werden soll. Die Redaktion hat sich im Vorfeld mit dem TSG-Vorsitzenden Volker Jacob und Geschäftsführer Alexander Erg über das Projekt unterhalten.

Gemeinderat Die öffentliche Sitzung des Weinheimer Gemeinderates beginnt am heutigen Mittwoch, 24. April, um 17 Uhr im Rathaus (Schloss, Eingang D).

beginnt am heutigen Mittwoch, 24. April, um 17 Uhr im Rathaus (Schloss, Eingang D). Gleich zu Beginn wird die polizeiliche Kriminalstatistik für das Polizeirevier Weinheim vorgestellt.

für das Polizeirevier Weinheim vorgestellt. Anschließend wird über das Projekt der TSG Weinheim beraten, das Hector Sport-Centrum (HSC) zu erweitern.

beraten, das Hector Sport-Centrum (HSC) zu erweitern. Gegen 18 Uhr ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

vorgesehen. Weitere Themen: Satzung für die Weinheimer Kerwe, Konzept zur Personalbindung in der frühkindlichen Bildung, Verlängerung des Durchführungszeitraums für das Sanierungsgebiet „Westlich Hauptbahnhof“, Straßenbauarbeiten in der Hohensachsener Straße in Ritschweier.

Was sind die Gründe für die geplante Erweiterung?

Seit der Einweihung des HSC im Jahr 2009 ist die Zahl der Mitglieder des Vereins von 5280 auf 6680 gestiegen. Allein in der Kindersportschule (KiSS) sind 1080 Kinder aktiv, in der Wasser-KiSS sind es 420, in der jungen Abteilung Ballet & Dance über 200, Tendenz steigend, erläutern Jacob und Erg. Damit seien die Kapazitäten bereits mehr als ausgelastet. „Dies führt zum Beispiel dazu, dass in der Wasser-KiSS nur noch Babys und Ungeborene neu aufgenommen werden können“, macht Jacob deutlich. „Hinzu kommt, dass der Bedarf nach Sporttherapie gerade bei Kindern wegen Haltungsschäden stark zugenommen hat“, ergänzt Erg. Und nicht zuletzt verzeichne die TSG auch eine steigenden Nachfrage bei Seniorensport-Angeboten.

Die TSG hatte doch schon einmal Neubaupläne, damals südlich des Stadions, die 2023 aufgegeben wurden. Warum gibt es jetzt einen neuen Anlauf?

Bei dem Projekt südlich des Stadions stand damals der Neubau einer Sport-Kindertagesstätte im Mittelpunkt der Planung. Doch nach Rücksprache mit der Stadt habe man von diesen Plänen Abstand genommen, so der TSG-Vorsitzende. In der Folge habe man sich überlegt, wie man die räumlichen Kapazitäten für den Verein erweitern könnte. Dabei sei man zu dem Schluss gekommen, dass ein „Anbau“ an das HSC viele Vorteile für die Nutzer und die Abläufe im Haus hätte. Das wäre auch energetisch vorteilhafter und kompakter als ein separater Neubau an anderer Stelle.

Was ist im Erweiterungsbau konkret vorgesehen?

Das Raumprogramm sieht derzeit nach Angaben der TSG-Verantwortlichen so aus: Im Erdgeschoss könnten ein zweites Bewegungsbecken, eine weitere Halle für die KiSS und Therapieräume entstehen. Im ersten Obergeschoss wären Räumlichkeiten für Kindertanz, Rehasport und Karate vorgesehen. In das zweite Obergeschoss würde eine 75 Meter lange Laufhalle für die Leichtathleten integriert, die nach Westen einige Meter aus dem Gebäude herausragt. Ferner sind dort Räume für den Seniorensport, für Kinder- und Jugendsport sowie – in Kooperation mit physioMed Weinheim – rund 300 Quadratmeter für ein Kindertherapiezentrum mit Logo-, Ergo- und Lerntherapie angedacht.

Was würde der Erweiterungsbau kosten?

„Bevor wir konkrete Überlegungen zur Finanzierung anstellen können, brauchen wir erst einmal das positive Signal der Verwaltung und des Gemeinderates, dass die Stadt dem Verein die notwendigen Flächen zur Verfügung stellen würde und der Bebauungsplan Sportpark geändert wird“, erläutert Jacob. Genaue Angaben zur Investitionssumme seien aktuell noch nicht möglich, so Erg. Zwischen 8 und 13 Millionen Euro dürfte das Projekt aber voraussichtlich kosten – abhängig von der konkreten Planung und dem Finanzierungsrahmen.

Gibt es schon einen Zeitplan für die Umsetzung?

Feste Termine gibt es bisher nicht. „Im Idealfall möchten wir 2025 mit dem Erweiterungsbau beginnen und zwei Jahre später einziehen“, erklärt der TSG-Vorsitzende Volker Jacob.

Wie steht die Stadtverwaltung zu dem Projekt der TSG?

Wie aus der Sitzungsvorlage für den Gemeinderat hervorgeht, „begrüßt die Verwaltung den Vorschlag ausdrücklich“. Das Konzept wäre „städtebaulich vertretbar“ und ganz im Sinne der Ziele des Bebauungsplans „Sportpark“. Dass durch den Erweiterungsbau ein Teil des derzeitigen Schotterparkplatzes (rund 1000 Quadratmeter) nicht mehr für Veranstaltungen – wie zum Beispiel die „Weinheimer Woche“ – zur Verfügung stünde, halte man für vertretbar, zumal im Bebauungsplan zusätzliche Flächen im Süden für diese Zwecke vorgesehen wären.

Foto: Thomas Rittelmann Die Erweiterung des Hector Sport-Centrums (links im Bild) würde auf dieser Seite erfolgen und einen Teil des Schotterparkplatzes beanspruchen.