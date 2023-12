Wechsel an der Viscofan-Spitze mit ungewöhnlicher Begründung

Der Wechsel in der Geschäftsführung des Weinheimer Wursthüllenherstellers Viscofan (früher Naturin) „hat nichts mit den aktuellen Herausforderungen zu tun, vor denen wir stehen.“ Dieser Satz ist dem scheidenden Geschäftsführer Wilfried Schobel wichtig. „Es war eine sehr persönliche Entscheidung, die ich gemeinsam mit meiner Familie getroffen habe“, sagt der 59-Jährige im Gespräch mit der WN-Redaktion. Was ungewöhnlich ist: Schobel bleibt dem Unternehmen am Standort erhalten.