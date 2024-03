Weg um den Waidsee in Weinheim wird gesperrt

Die Badesaison am Waidsee in Weinheim hat zwar noch nicht begonnen, aber ein beliebtes Naherholungsgebiet für Spaziergänger, Hundefreunde, Radfahrer und Freizeitsportler ist der Wadisee das ganze Jahr über.

Der Spazierweg um den Weinheimer Waidsee ist von alten Bäumen gesäumt – das gibt dem Naherholungsgebiet seinen Charakter, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Von Zeit zu Zeit müssen die Bäume aus Sicherheitsgründen kontrolliert und von Totholz befreit werden, damit keine großen Äste zu Boden fallen und Spaziergänger verletzten können. Das wird, beauftragt von der Grünflächenabteilung der Stadt, in der Woche nach Ostern geschehen. Für einige Tage ist der Weg um den See dann abschnittsweise gesperrt, sodass eine Umrundung vorübergehend nicht möglich sein wird. Es werden aber immer mindestens zwei Zugänge zum Gelände frei sein.