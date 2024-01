Wegen Traktor-Demonstration der Bauern: Polizei rechnet mit Staus

Besser man fährt am Montag früher los, um pünktlich ins Büro zu kommen: Am Montag (8. Januar) kann es auf den Straßen und sogar auf den Autobahnen im Rhein-Neckar-Kreis zu Verkehrsbehinderungen und Staus kommen. Darüber wurden die Autofahrer in der Region unter anderem am Freitag (5. Januar) über die Verkehrsleitsysteme entlang der Autobahnen A5 und A6 gewarnt. "Staugefahr am 8. Januar wegen Demonstrationen" war unter anderem am Autobahnkreuz Viernheim zu lesen.