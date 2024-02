Die neuen Weinhoheiten stehen fest: Weinkönigin 2024/25 wird die 19-jährige Anna Scheid, die derzeit an der Universität Mannheim Medien- und Kommunikationswissenschaft studiert. Als ihre Prinzessinnen fungieren die Studentin Emélie Ewald (21), die die gleichen Fächer an der SRH Heidelberg belegt hat, und Maren Gadzalli (18), die in Kürze ihr Fachabitur ablegt. Die feierliche Krönung findet zur offiziellen Eröffnung am 1. März im Festzelt statt.