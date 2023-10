Ausgebucht und leergefuttert, so könnte man die ersten Tage von Hajni Dénes neuem Bistro "Aubergin" in der Schriesheimer Altstadt zusammenfassen. "Es ist viel Arbeit, viel Stress - aber positiver Stress", sagt die 51-Jährige mit den kurzen blonden Haaren und lacht. Dass das Bistro (25 bis 30 Plätze, je nachdem, wie kuschelig man es mag) in der Heidelberger Straße so hervorragend angelaufen ist, freut sie natürlich. Und auch, dass der Blaufränkische aus Ungarn bei ihren Gästen so gut ankam, dass sie direkt nachbestellen musste. Neben ausgesuchten Weinen unter anderem vom Weingut Teutsch aus Hirschberg, bietet Hajni Dénes auch Craftbier vom Brauhaus zur güld'nen Rose aus Ladenburg an. "Das trinken auch Frauen sehr gerne", sagt die erklärte Weinliebhaberin, die inzwischen aber selbst auf den Bier-Geschmack gekommen ist. Auch beim Essen setzt Hajni Dénes auf regionale Produkte und den besonderen Geschmackssinn ihrer Heimat Siebenbürgen.