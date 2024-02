Wiesensee-Parkplatz in Hemsbach erhält Solardach

Im Juli lehnte es der Gemeinderat mit knapper Mehrheit ab, Teile des Wiesensee-Parkplatzes mit einer Carport-Photovoltaikanlage zu überdachen. Nachdem die gesetzliche Bindungsfrist des Beschlusses jetzt abgelaufen war, legte die Verwaltung das Vorhaben nochmals zur Abstimmung vor. Und siehe da: In der Sitzung am Montagabend fand das Projekt eine Mehrheit, wenngleich so knapp, dass es erneut gescheitert wäre, wenn die beiden Stadträtinnen von Pro Hemsbach, die dies ablehnen, anwesend gewesen wären. Waren sie aber nicht, und so erntete das Projekt neun Jastimmen von CDU, Grün-Bunter Liste und Teilen der SPD und sieben Neinstimmen der FDP, von Teilen der Freien Wähler und Jürgen Ewald (SPD). German Braun (SPD) und Thorsten Rheinfrank (FW) enthielten sich der Stimme.