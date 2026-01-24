Archäologie

1.400 Jahre alt: Spektakuläre Grab-Entdeckung in Mexiko

Eine Eule bewacht den Eingang zum Grab: «Die bedeutendste archäologische Entdeckung des letzten Jahrzehnts in Mexiko» gibt Einblicke in Bestattungsrituale und Weltanschauung der Zapoteken.

Das gut erhaltene Grab wurde im südlichen Bundesstaat Oaxaca gefunden Foto: Luis Gerardo Peña Torres/Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH)/dpa
Das gut erhaltene Grab wurde im südlichen Bundesstaat Oaxaca gefunden

Oaxaca (dpa) - Mit dem Fund eines 1.400 Jahren alten Grabs der zapotekischen Hochkultur in Mexiko ist einem archäologischen Team ein spektakulärer Erfolg gelungen. «Es handelt sich um die bedeutendste archäologische Entdeckung des letzten Jahrzehnts in Mexiko», sagte Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum. Das gut erhaltene Grab mit Wandmalereien, Friesen und Kalender-Inschriften war in San Pablo Huitzo im südlichen Bundesstaat Oaxaca gefunden worden. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Wie das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte mitteilte, schmückt eine Eule, die für die Zapoteken die Nacht und den Tod symbolisiert, den Eingang zum Vorraum. Ihr Schnabel bedeckt das aus bemaltem Stuck gefertigte Gesicht eines Zapoteken, dem die Anlage vermutlich gewidmet war. Figuren aus Stein und Wandmalereien repräsentieren Macht und Tod. An den Wänden der Grabkammer ist eine in ockerfarbenen, weißen, grünen, roten und blauen Tönen bemalte Prozession von Menschen zu sehen.

Eine Eule bewacht den Eingang zum Grab. Foto: Luis Gerardo Peña Torres/Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH)/dpa
Eine Eule bewacht den Eingang zum Grab.

Fund liefert Forschern viele Informationen

Kulturministerin Claudia Curiel sprach von einer «außergewöhnlichen Entdeckung», da das Grab gut erhalten sei und viele Informationen über die Kultur der Zapoteken offenbare. Es biete Einblicke in «ihre soziale Organisation, ihre Bestattungsrituale und ihre Weltanschauung, die in der Architektur und in Wandmalereien erhalten geblieben sind». 

Die Zapoteken-Hochkultur erlebte ihren Höhepunkt zwischen den Jahren 300 und 900 im Süden Mexikos. Ihre Hauptstadt Monte Albán hatte in der Blütezeit etwa 35.000 Einwohner. 1987 wurde Monte Albán in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
So sieht das Grab von Wolfgang Schäuble aus
Grabmal

So sieht das Grab von Wolfgang Schäuble aus

Eine Schändung des Grabs von Wolfgang Schäuble hatte bundesweit Bestürzung ausgelöst. Nun ist die letzte Ruhestätte für den Politiker vollendet. Ein Künstler hat sie im Auftrag der Familie gestaltet.

19.12.2025

Wie Forscher in Ägypten überraschend ein uraltes Grab fanden
Wie im Abenteuerroman

Wie Forscher in Ägypten überraschend ein uraltes Grab fanden

Wissenschaftler haben in Ägypten ein fast 3.900 Jahre altes Grab entdeckt. Den wahren Reiz der Forschung macht für den Ägyptologen Jochem Kahl aber etwas anderes aus.

20.12.2024

Tag der Toten in Mexiko: Fest am Grab und auf den Straßen
Brauchtum

Tag der Toten in Mexiko: Fest am Grab und auf den Straßen

Die Seelen der Verstorbenen kommen am Tag der Toten - dem Día de Muertos - nach dem Volksglauben aus dem Jenseits zu Besuch. Christliche und indigene Bräuche prägen die Tradition in Mexiko.

01.11.2024

Abstieg ins Totenreich - Ein Grab wie bei Indiana Jones
Köln

Abstieg ins Totenreich - Ein Grab wie bei Indiana Jones

Wer in Köln in die Tiefe geht, kann dort eine perfekt erhaltene römische Grabanlage entdecken. Magisch. Mystisch. Und voller Überraschungen.

27.03.2024

Archäologie

Neuer Fund bringt Licht ins Alte Ägypten

Wie lebten Menschen in der Zeit des 5. bis 6. Jahrhunderts vor Christus? Ein verziertes Grab gibt etwas mehr Aufschluss.

06.11.2023