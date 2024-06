1,3 Kilometer sind nicht «wenige Gehminuten» zum Strand

München (dpa) - Ein 1,3 Kilometer vom Strand entferntes Hotel befindet sich nicht «nur wenige Gehminuten von wunderschönen Stränden» - das hat das Amtsgericht München in einem Urteil entschieden. Ein Reiseveranstalter, der das Hotel trotz der Entfernung so angepriesen hatte, muss darum die Kosten für ein Ersatzhotel und Schadenersatz zahlen - insgesamt 1795 Euro.

Geklagt hatte eine Frau, die 2022 mit ihrer neun Jahre alten Tochter nach Costa Rica gereist war und vor Ort feststellen musste, dass sich das gebuchte Boutique-Hotel, das mit den Worten «nur wenige Gehminuten von den besten Restaurants und wunderschönen Stränden […] entfernt» beschrieben wurde, tatsächlich 25 Gehminuten vom Strand entfernt befand. An der Rezeption wurde ihr mitgeteilt, sie müsse ein Taxi dorthin nehmen.

Die Playa de Palma hat ein Qualitätssiegel verloren. Hat sich die Lage am beliebten Strand der Stadt Palma tatsächlich verschlechtert?

Es ist nicht das erste Mal, dass in der Bretagne massenhaft Steesterne an den Strand gespült werden. Ein Experte rät Erwachsenen und Kindern, sich von den betroffenen Abschnitten fern zu halten.

Hunderte Seesterne an Stränden der Bretagne angespült

Hunderte Seesterne an Stränden der Bretagne angespült

Zum Jahresende zieht sich die Gruppe aus der Pfalz zurück. In Mannheim sorgte das Fünf-Sterne-Resort ab Ende der 90er für viele Debatten – auch vor Gericht.

Die 1,3 Kilometer zum Strand könnten nur bei einer Gehgeschwindigkeit von etwa 15,6 Kilometern in der Stunde in fünf Minuten zurückgelegt werden. Und das sei «selbst für erfahrene Läufer ein ambitioniertes Tempo», entschied das Gericht. «Vor dem Hintergrund, dass der Beklagten bei der Reiseplanung bekannt war, dass die Klägerin mit einem neunjährigen Kind reiste - passte sie doch ihr Freizeitprogramm kindgerecht an - kann das Einhalten eines solchen Tempos nicht vorausgesetzt werden.»