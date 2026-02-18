Kultjubiläum

20 Jahre «Hannah Montana»: Disney sendet Spezial mit Cyrus

Mit der TV-Show «Hannah Montana» gelang Miley Cyrus der Durchbruch. Zwei Jahrzehnte später blickt sie in einer Sondersendung auf diese prägende Zeit zurück.

Miley Cyrus kam als «Hannah Montana» groß heraus. (Archivfoto) Foto: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa
Miley Cyrus kam als «Hannah Montana» groß heraus. (Archivfoto)

Burbank (dpa) - Sängerin Miley Cyrus lässt 20 Jahre nach der Erstausstrahlung der US-amerikanischen TV-Show «Hannah Montana» ihren damaligen Aufstieg zum Disney-Kinderstar Revue passieren. Für den 24. März sei die Ausstrahlung einer Sondersendung mit der 33-Jährigen auf dem Streamingdienst Disney+ geplant, teilte der Unterhaltungskonzern mit. Die Jubiläumsausgabe werde vor Live-Publikum aufgezeichnet und enthalte ein Interview mit der Schauspielerin. Binnen weniger Stunden erntete die Ankündigung auf Instagram mehr als 1,8 Millionen Likes und Zehntausende Kommentare. 

«"Hannah Montana" wird immer ein Teil von mir sein», zitierte Disney den früheren Kinderstar Cyrus. Mit damals 13 Jahren hatte sie 2005 für die Rolle einer Schülerin vorgesprochen, die ein Doppelleben als Popstar führt. Die Serie machte Cyrus zum Star und brach Quotenrekorde. Allein ein Soundtrack zur Show - auf dem Cyrus auch selbst sang - verkaufte sich mehr als drei Millionen Mal. In den Jahren danach machte sich die Patentochter von Country-Ikone Dolly Parton vor allem musikalisch einen Namen und schaffte es mit mehreren internationalen Hits in die Charts.

