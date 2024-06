25 Millionen verteilt: Erbin fühlt sich «fantastisch»

Wien (dpa) - Die deutsch-österreichische Sozialaktivistin Marlene Engelhorn zeigt sich nach der Aufteilung ihres Millionenerbes für wohltätige Zwecke in Hochstimmung. «Also wie fühlt sich das an, endlich normal und demokratisch zu sein? Ehrlicherweise ganz fantastisch», sagte die 31-Jährige den Sendern RTL und ntv. «Es fühlt sich wunderbar an, zu teilen», sagte sie.