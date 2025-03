49 Jahre Haft für Teenager nach Familien-Dreifachmord

Luton (dpa) - Für den Mord an seiner Mutter und an seinen beiden Geschwistern ist in Großbritannien ein Teenager zu mindestens 49 Jahren Haft verurteilt worden. Der 19-Jährige hatte sich zudem schuldig bekannt, eine Schrotflinte ohne entsprechende Genehmigung besessen und ein Küchenmesser in der Öffentlichkeit getragen zu haben, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet.