Aus dem Jahr 1958

68 Jahre alte Flaschenpost am Rhein gefunden

Bauarbeiter entdecken bei Oberwesel am Mittelrhein eine Flaschenpost mit einer fast 70 Jahre alten Botschaft. Was die Notiz auf einer Speisekarte über ihre Verfasser verrät.

Im Innern der Flaschenpost steckt eine alte Speisekarte. Foto: Jan Zimmer/dpa
Im Innern der Flaschenpost steckt eine alte Speisekarte.

Oberwesel (dpa) - Jahrzehntelang lag die Flaschenpost mit dem Wunsch nach Brieffreunden in der Erde. Doch erst jetzt, fast 70 Jahre, nachdem auf der Rückseite einer Speisekarte die kurze Notiz verfasst worden war, fanden Bauarbeiter die Flaschenpost auf einer Baustelle am Rhein in Oberwesel. 

Bei einer Baubesprechung hätten die Arbeiter ihm gesagt, dass sie noch eine Flasche für ihn hätten, erzählt Stadtbürgermeister Jan Zimmer (CDU). Zuvor hatten mehrere Medien über den Fall berichtet. 

«Von außen konnte man schon sehen, dass eine Speisekarte mit einem Köln-Düsseldorfer Logo ist.» Die Köln-Düsseldorfer ist eine Schifffahrtsgesellschaft, die Ausflugsfahrten auf dem Rhein anbietet. Auf der Speisekarte fand sich auch ein Datum: 16. Juli 1958.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Tagesplatte für zwei Mark 

Angeboten wurden an diesem Tag eine Tagesplatte mit Wellfleisch, Bohnen und Kartoffeln für zwei Mark. Auch zwei verschiedene Gedecke gab es, mit Rehragout oder Rinderschmorsteak als Hauptgericht. «Das waren dann tatsächlich so Preise wie zwei Mark oder vier Mark fünfzig, also so ganz alte Preise», sagt Zimmer. 

Richtig interessant sei es aber noch mal auf der Rückseite der Speisekarte geworden. «Da stand dann sinngemäß draufgeschrieben, dass die Leute eine Schifffahrt gemacht haben und Brieffreunde suchen.» Verfasst worden sei der Brief auf Französisch. Und das, obwohl am Ende eine deutsche Adresse in der Nähe von Euskirchen stand. 

Flaschenpost gefunden - doch wer ist der Verfasser? Foto: Jan Zimmer/dpa
Flaschenpost gefunden - doch wer ist der Verfasser?

Er gehe davon aus, dass die Verfasser in der Region Urlaub gemacht haben, sagt Zimmer. Darauf lasse auch schließen, dass die «Drachenfels», das Schiff von der die Speisekarte stammt, zwischen Koblenz und Mainz gependelt sei, wie sie herausfanden. 

Wieso die Nachricht jedoch auf Französisch verfasst wurde, sei ihm nicht ganz klar, sagt Zimmer. «Vielleicht haben sie gedacht, der Rhein würde durch Frankreich fließen oder sie hatten gerade ein Französischseminar.»

«Wäre Zufall, wenn die Flasche richtig weit geschwommen wäre»

Gefunden wurde die Flaschenpost auf einer Baustelle am Rheinufer. Dort sei ein Bach freigelegt worden, so Zimmer. Er gehe nicht davon aus, dass die Flasche in Mainz oder noch weiter flussaufwärts in den Rhein geworfen wurde. «Ich glaube eher, dass sie sogar hier oder in Kaub in den Rhein geschmissen wurde. Das wäre schon ein Zufall, wenn die Flasche richtig weit geschwommen wäre.» 

Er wolle nun versuchen, die Verfasser des Briefs oder ihre Nachfahren ausfindig zu machen, sagt Bürgermeister Zimmer. Der Zettel werde wahrscheinlich im Stadtmuseum ausgestellt. Vielleicht werde aber bei den Umbauarbeiten auch ein Platz am Rheinufer gefunden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Flaschenpost umrundet Großteil des antarktischen Kontinents
Nach etwa 15.000 Kilometern

Flaschenpost umrundet Großteil des antarktischen Kontinents

Auf dem Rückweg von einer Forschungsreise in der Antarktis denkt ein Wissenschaftler an seine Kinder und wirft eine Flaschenpost in die raue See. Was dann passierte, ist berührend.

19.12.2025

Absender und Finder der Sylt-Flaschenpost haben Kontakt
Weite Reise

Absender und Finder der Sylt-Flaschenpost haben Kontakt

Auf Sylt findet eine Familie aus dem Schwarzwald 2018 eine Flaschenpost. Auch mit KI konnte die Post jetzt entziffert und in England ein Mann gefunden werden, der die Flasche ins Meer geworfen hat.

20.10.2025

KI entziffert Sylter-Flaschenpost aus England
Vergessener Brief

KI entziffert Sylter-Flaschenpost aus England

Eine Familie aus dem Schwarzwald findet 2018 eine Flaschenpost in Hörnum. Sieben Jahre lang bleibt der Inhalt des Briefes geheim - bis jetzt. Mithilfe von KI konnte die Post entziffert werden.

27.09.2025

Düsseldorfer findet Mammut-Zahn am Rhein
Fund aus grauer Vorzeit

Düsseldorfer findet Mammut-Zahn am Rhein

Ein Düsseldorfer Hobby-Archäologe hat am Rheinufer einen bis zu 125.000 Jahre alten Backenzahn eines Mammuts gefunden.

04.09.2025

Nach fast zehn Jahren: Flaschenpost taucht wieder auf
Reise über den Atlantik

Nach fast zehn Jahren: Flaschenpost taucht wieder auf

Ein Heringsdorfer Ehepaar wirft die Flasche im Oktober 2015 während einer Kreuzfahrt ins Meer. Jetzt haben Jörg und Cornelia Wanke Kontakt mit dem Finder aufgenommen.

10.07.2025