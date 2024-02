70 Prozent der Deutschen befürworten «Pille für den Mann»

In den USA kann ab nächstem Jahr eine Antibabypille ohne Rezept in Drogeriemärkten und Supermärkten gekauft werden. Die Arzneimittelbehörde FDA hat die Pille mit dem Namen Opill zugelassen.

Derzeit läuft in den USA eine klinische Phase-I-Studie zu einer «Pille für den Mann». Bei dem als «YCT-529» bekannten Medikament handelt es sich um einen hormonfreien Retinsäure-Rezeptor-Alpha-Hemmer (RAR-Alpha), der einen speziellen Rezeptor für Vitamin A in den Hoden blockiert und so die Spermienproduktion verhindert. Bei Tests an männlichen Mäusen im Rahmen präklinischer Studien zeigte das Verhütungsmittel nach Angaben der Wissenschaftler eine Wirksamkeit von 99 Prozent. Es habe keine Nebenwirkungen gegeben und die Mäuse seien vier bis sechs Wochen nach Absetzen der Pille wieder zeugungsfähig gewesen.