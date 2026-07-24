Tödlicher Bergunfall

76-jähriger Urlauber stirbt bei Absturz im Karwendelgebirge

Seine Frau sieht den Unfall und wählt sofort den Notruf. Doch nach dem rund 70 Meter tiefen Sturz kann der Notarzt nur den Tod des 76-jährigen Berliners feststellen.

Für den 76-jährigen Berliner kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) Foto: Matthias Bein/dpa
Für den 76-jährigen Berliner kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto)

Mittenwald (dpa) - Bei einem Bergunfall im Karwendelgebirge ist ein 76-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Berliner zusammen mit seiner Ehefrau am Donnerstag im Abstieg auf dem Leitersteig bei Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) unterwegs.

Kurz vor Erreichen des Tals verlor der Mann in einer anspruchsvollen Steigpassage die Kontrolle, kam von dem schmalen Weg ab und stürzte rund 70 Meter durch steiles, teils senkrechtes Gelände ab. Seine Frau verlor ihn dabei aus den Augen und wählte umgehend den Notruf.

Einsatzkräfte der Bergwacht und der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei fanden den Mann. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte der Notarzt eines Rettungshubschraubers nur noch den Tod des 76-Jährigen feststellen. Die Ehefrau wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.

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