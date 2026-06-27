Am Kolosseum vorbei

80 Jahre Vespa: Rom feiert Kultroller mit Parade

In Rom knattern Tausende Vespa-Roller durch das historische Zentrum. Fans aus aller Welt feiern den Kultroller mit einer bunten Parade - vorbei am Kolosseum und durch die Sommerhitze.

Vespa-Fans fahren am Kolosseum vorbei. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Vespa-Fans fahren am Kolosseum vorbei.

Rom (dpa) - Mit einer großen Vespa-Parade ist in Rom der 80. Geburtstag des italienischen Kult-Motorrollers gefeiert worden. Bei hochsommerlichen Temperaturen fuhren zahlreiche Fans aus aller Welt auf ihren Vespas durch die italienische Hauptstadt. Die Route führte unter anderem am Kolosseum und den Kaiserforen vorbei. Zu der Parade wurden Zehntausende Teilnehmer erwartet.

Die mehrtägigen Feierlichkeiten zum Jubiläum der Vespa hatten bereits am Donnerstag begonnen. Im Norden Roms war dafür ein Vespa Village eingerichtet worden, in dem sich Fans und Mitglieder von Vespa-Clubs aus aller Welt trafen. Dort fanden Ausstellungen und Treffen der Teilnehmer statt.

In dem Sportkomplex Foro Italico wurde ein Vespa Village eingerichtet. Foto: Francesca Bolla / Agf/AGF via ZUMA Press/dpa
In dem Sportkomplex Foro Italico wurde ein Vespa Village eingerichtet.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt

1946 rollten im Stammwerk des Herstellers Piaggio im toskanischen Pontedera die ersten Modelle vom Band. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Vespa als günstiges Fortbewegungsmittel für die breite Masse entwickelt. Sie entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einem Kultfahrzeug. Seit Produktionsbeginn wurden laut Piaggio fast 20 Millionen Exemplare verkauft.

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Angemeldet für die Parade waren mehr als 60 Vespa-Clubs aus aller Welt. Auch deutsche «vespisti» - so nennen sich Vespa-Liebhaber - sollten dabei sein. Etwa 600 bis 800 offiziell angemeldete Fans aus Deutschland hatten zuvor ihre Teilnahme bestätigt, auch zahlreiche Fans ohne Vespa wollten nach Rom reisen.

Zahlreiche «vespisti» fuhren durch Rom. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa
Zahlreiche «vespisti» fuhren durch Rom.

Audrey Hepburn flitzte auf der Vespa durch Rom

Für Italien gilt die Vespa als Nationalsymbol. Im Ausland ist der Zweirad-Roller auch sehr beliebt. Für viele gilt er als Inbegriff italienischen Lebensgefühls. Zur internationalen Bekanntheit verholfen hat auch das Kino: Im Film «Ein Herz und eine Krone» flitzten Audrey Hepburn und Gregory Peck 1953 auf der Vespa durch Rom. Auch in anderen Produktionen kam die Vespa später vor.

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