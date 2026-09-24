80 Meter in die Tiefe

Absturz in Tirol - Vermisste aus Thüringen tot aufgefunden

Eine 58-jährige Frau macht Urlaub im Kaisergebirge. Doch dann bricht der Kontakt zu ihren Verwandten ab. Eine Suchaktion wird gestartet - mit tragischem Ergebnis.

Die Frau machte im Kaisergebirge Urlaub. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
Die Frau machte im Kaisergebirge Urlaub. (Archivbild)

Going am Wilden Kaiser (dpa) - Im österreichischen Kaisergebirge ist die Leiche einer vermissten Frau aus Thüringen gefunden worden. Wie die Polizei des Bundeslandes Tirol mitteilte, war die Frau bei einer Wanderung rund 80 Meter in den Tod gestürzt.

Die 58-Jährige aus dem Saale-Holzland-Kreis hatte Urlaub in Going am Wilden Kaiser gemacht. Am Dienstag war sie zu einer Bergtour aufgebrochen. Nachdem Verwandte die Frau danach nicht mehr erreichen konnten, alarmierten diese am Mittwoch die Polizei. Bergretter, Alpinpolizisten und zwei Hubschrauber rückten aus, doch die Suche brachte zunächst keinen Erfolg. 

Mit Seil geborgen

Am Donnerstag wurde ein weiterer Flug gestartet, um Aufstiegswege zur Ellmauer Halt, einem rund 2.300 Meter hohen Gipfel, abzusuchen. Schließlich wurde eine leblose Person auf knapp 2.000 Metern Seehöhe gesichtet. Die Leiche wurde mit einem Seil geborgen und identifiziert. 

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Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau von einem markierten, aber anspruchsvollen Klettersteig abgekommen war. Die 58-Jährige sei über steiles Felsengelände abgestürzt und habe sich dabei tödlich verletzt, hieß es von der Polizei.

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