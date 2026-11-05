Waffengewalt

Acht Opfer nach Schüssen in Türkei - Verdächtiger gefasst

An zwei Orten im westtürkischen Afyonkarahisar werden jeweils drei erschossene Menschen gefunden, zwei Frauen sterben später im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst, das Motiv unklar.

Im westtürkischen Afyonkarahisar wurden mehrere Menschen aus ungeklärte Gründen erschossen. (Symbolbild) Foto: Anna Ross/dpa
Im westtürkischen Afyonkarahisar wurden mehrere Menschen aus ungeklärte Gründen erschossen. (Symbolbild)

Afyonkarahisar (dpa) - Im westtürkischen Afyonkarahisar hat die Polizei nach dem Fund von mehreren Leichen und schwer verletzten Personen einen mutmaßlichen Täter gefasst. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, wurden am Donnerstagabend Gendarmeri-Einheiten mit dem Hinweis auf Körperverletzung durch eine Waffe in das Gebiet gerufen. Dort hätten sie an zwei unterschiedlichen Orten jeweils drei erschossene Personen vorgefunden. Zwei weitere verletzte Frauen erlagen demnach im Krankenhaus ihren Verletzungen, eine weitere Person werde noch behandelt. 

Mutmaßlicher Täter gefasst 

Die genauen Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Zunächst sei das verlassene Auto des mutmaßlichen Täters gefunden worden, hieß es. Darin haben sich laut Anadolu eine Schrotflinte und zahlreiche Patronen befunden.

Kurz darauf erklärte das Gouverneursamt der nördlich angrenzenden Provinz Eskisehir auf der Plattform X, den Tatverdächtigen gefasst zu haben. Zuvor waren unter Koordination der Staatsanwaltschaft von Afyonkarahisar Ermittlungen eingeleitet worden, um den Vorfall aufzuklären. 

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Lehrerinnen unter den Opfern 

Die Bildungsverwaltung der Provinz Afyonkarahisar teilte außerdem auf X mit, bei zwei der Opfer handele es sich um Lehrerinnen einer Mittelschule. Sie sprach den Familien und Angehörigen ihr Beileid aus.

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