Acht verletzte Schüler bei Busunfall in Mittelfranken

Cadolzburg (dpa) - Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Montagmorgen in Mittelfranken acht Schüler leicht verletzt worden. Der Bus kam aus bislang unklaren Gründen bei Cadolzburg im Landkreis Fürth nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Heck gegen einen Baum, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Von den rund 50 Schülerinnen und Schülern in dem Bus erlitten acht leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.