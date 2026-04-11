Freizeitpark

Achterbahn im Wiener Prater entgleist: fünf Verletzte

Die «Zwergerlbahn» im berühmten Wiener Freizeitpark stammt aus der Nachkriegszeit. Laut dem Betreiber steht hinter dem Unfall kein technischer Defekt, sondern menschliches Versagen.

Die Bahn gehört zu den ältesten Fahrgeschäften des Praters. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa
Die Bahn gehört zu den ältesten Fahrgeschäften des Praters.

Wien (dpa) - Bei einem Unfall auf einer Achterbahn im Wiener Prater sind fünf erwachsene Fahrgäste verletzt worden. Der vorderste Waggon der aus den 1950er Jahren stammenden Bahn sei entgleist, sagte ein Sprecher der Rettung der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet.

Zwei 63-jährige Frauen mussten nach Angaben des Sprechers ins Krankenhaus gebracht werden. Drei Personen mit leichteren Verletzungen konnten vor Ort in dem Freizeitpark behandelt werden.

Unfall auf der «Zwergerlbahn»

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Unglück passierte auf der «Wiener Hochschaubahn». Das Fahrgeschäft ohne Loopings und extreme Steigungen ist besonders bei jüngeren Kindern beliebt. Die auch als «Zwergerlbahn» bekannte Strecke führt durch eine künstliche Alpenlandschaft, die mit Zwergen dekoriert ist.

Der Zug sei aufgrund eines Fehlers der mitfahrenden Fahrzeugführerin zu schnell unterwegs gewesen, erklärte der Betreiber der APA. «Da die Notbremseinrichtung nicht betätigt wurde, entgleiste der erste Waggon», hieß es. Es gebe keine technische Ursache für den Unfall.

Der Prater mit seinem berühmten Riesenrad ist eine der wichtigsten Tourismus-Attraktionen in der Stadt an der Donau. Die «Wiener Hochschaubahn» ist nach Angaben des Betreibers die älteste Achterbahn der österreichischen Hauptstadt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Technischer Defekt löste Brand in Freizeitpark aus
Ermittlungen

Technischer Defekt löste Brand in Freizeitpark aus

Im badischen Freizeitpark Funny-World brannte es am Wochenende. Der Schaden ist hoch, die Anlage ist wieder geöffnet. Inzwischen gibt es mehr Klarheit über die Ursache.

21.07.2025

Europa-Park will Achterbahn Euro-Mir ersetzen
Freizeitpark

Europa-Park will Achterbahn Euro-Mir ersetzen

In Deutschlands größtem Freizeitpark fährt die Achterbahn Euro-Mir seit 1997. Über einen Neubau wird schon länger spekuliert. Rasche Änderungen wird es aber nicht geben, signalisiert Parkchef Mack.

14.03.2025

Tödlicher Unfall vor Wiesn: Achterbahn-Aufbau geht weiter
Oktoberfest

Tödlicher Unfall vor Wiesn: Achterbahn-Aufbau geht weiter

Ein Todesfall überschattet die Vorbereitungen zum Münchner Oktoberfest: Ein Arbeiter kommt bei einer Testfahrt am Olympia Looping ums Leben. Wie konnte es dazu kommen?

17.09.2024

Unfälle

Strafbefehle nach Achterbahn-Unglück mit rund 30 Verletzten

Im Freizeitpark Legoland kommt es zu einem Unglück mit zwei Achterbahnen, etwa 30 Menschen werden verletzt. Nach mehr als einjährigen Ermittlungen gibt es nun Strafbefehle gegen zwei Mitarbeiter.

30.11.2023

München

Wiesn gestartet: Achterbahn-Unfall mit Leichtverletzten

In München herrscht wieder Ausnahmezustand: Es ist Oktoberfest. Auch Prominente feiern mit - und die Politik. Sonne, Riesenandrang - und ein Achterbahn-Unfall, der glimpflich ausgeht.

17.09.2023