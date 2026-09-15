Ätna-Aschewolke behindert Flugverkehr über Sizilien

Catania (dpa) - Auf Sizilien bleibt der Flughafen von Catania wegen einer neuen Aschewolke des Vulkans Ätna weiterhin gesperrt. Alle Starts und Landungen in der Nähe der 300.000-Einwohner-Stadt wurden von den Behörden bis 14.30 Uhr abgesagt. Seit Montag fielen bereits mehrere Dutzend Flüge aus, darunter viele internationale Verbindungen. Europas aktivster Vulkan stößt seit Sonntag wieder Asche aus. Die Aschewolke reicht nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) vier Kilometer in den Himmel.

Für den Flugverkehr gilt nun wie bereits im vergangenen Monat Warnstufe rot, die höchste von vier Stufen. Das bedeutet, dass eine Eruption mit erheblichem Ausstoß von Asche unmittelbar bevorsteht oder bereits im Gang ist. Wie lange das anhalten wird, weiß noch niemand. Der Flughafen von Catania wird auch von zahlreichen Ausländern genutzt, die auf Italiens größter Mittelmeerinsel Urlaub machen wollen.

Ätna bricht immer wieder aus

Im August hatte es mehr als eine Woche gedauert, bis der Alarm wieder aufgehoben werden konnte. Damals fielen mitten in der Hauptreisezeit Hunderte Flüge aus. Betroffen waren mehr als 100.000 Urlauber, auch viele aus Deutschland.

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