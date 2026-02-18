Gesundheitsrisiko

Aldi Süd und Action rufen Spielzeug zurück - Asbestgefahr

Die beiden Discounter warnen vor der Nutzung mehrerer Produkte. Käufer werden gebeten, sie zurückzubringen. Diese Artikel sind betroffen.

Aldi Süd und Action rufen Kinderspielzeug zurück - weil gesundheitsschädliche Substanzen enthalten sein können. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa
Aldi Süd und Action rufen Kinderspielzeug zurück - weil gesundheitsschädliche Substanzen enthalten sein können. (Symbolbild)

Düsseldorf/Mülheim (dpa) - Bei den Discountern Aldi Süd und Action angebotenes Baby- und Kinderspielzeug ist in mehreren Bundesländern zurückgerufen worden. Wie der in Dublin/Irland ansässige Hersteller Vulcan Consulting auf dem Internetportal Lebensmittelwarnung.de mitteilte, kann die Füllung einzelner Figuren Spuren von Asbest enthalten. Bei Beschädigung könne diese austreten und ein Gesundheitsrisiko darstellen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Bei Aldi Süd sind die Produkte «Stretcherz Electro Squad» und «Stretcherz Skull Squad» mit jeweils vier Figuren mit diesen EAN-Nummern betroffen: 5050835011240, 5050835030340. Aldi Süd ruft Käufer dazu auf, die Figuren ab sofort nicht mehr zu verwenden und zurückzubringen. Der Kaufpreis wird zurückerstattet, für die Rückgabe ist kein Kaufbeleg erforderlich. Die Produkte sind in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern verkauft worden.

Bei Action sind die «Stretch Squad»-Figuren einzeln und im Viererpack mit diesen EAN-Nummern betroffen: 5014761014713, 5014761015802, 5014761015819, 5050837662419, 5014761016779, 5014761016786, 5014761016793, 5014761016809, 5014761016892, 5014761016908, 5014761016915, 5014761016922, 5014761016816, 5014761016823, 5014761016830, 5014761016847, 5014761016854, 5014761016861, 5014761016878, 5014761016885.

Action ruft Käufer dazu auf, die Artikel nicht mehr zu benutzen und in eine beliebige Filiale zurückzubringen. Der Preis wird auch ohne Kaufbeleg erstattet. Die Produkte wurden bundesweit verkauft.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Aldi Süd streicht Hunderte Stellen in Deutschlandzentrale
Lebensmittelhandel

Aldi Süd streicht Hunderte Stellen in Deutschlandzentrale

Der Lebensmittel-Discounter baut Arbeitsplätze in Mülheim an der Ruhr ab. Diese Bereiche sind betroffen.

23.01.2026

Salmonellen-Verdacht – Bio-Pfeffer wird zurückgerufen
In Discounter-Kette verkauft

Salmonellen-Verdacht – Bio-Pfeffer wird zurückgerufen

Wer bei Aldi Süd Bio-Pfeffer gekauft hat, sollte möglicherweise kurz einen genaueren Blick auf die Packung werfen. Worauf Kundinnen und Kunden achten sollten.

24.11.2025

Echtpelz-Verdacht - Aldi Süd stoppt Verkauf von Haarspangen
Discounter

Echtpelz-Verdacht - Aldi Süd stoppt Verkauf von Haarspangen

Eine Tierrechtsorganisation erhebt schwere Vorwürfe gegen Aldi Süd. Der Lebensmitteldiscounter reagiert umgehend. Im Mittelpunkt der Aufregung: ein Set Haarspangen mit Rentiermotiv.

18.11.2025

Aldi stellt Onlineshop ein
E-Commerce

Aldi stellt Onlineshop ein

Ende September ist Schluss. Die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd machen ihren gemeinsamen Onlineshop dicht. Rund 80 Beschäftigte sind von der Schließung betroffen.

28.03.2025

Glassplitter möglich: Mandarinen bei Aldi zurückgerufen
Warnung

Glassplitter möglich: Mandarinen bei Aldi zurückgerufen

Mandarinen sind gesund. Wer sie nicht frisch kauft, greift auch zu Ware im Glas. Nun muss ein Produkt zurückgerufen werden.

28.02.2025