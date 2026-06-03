Walkadaver auf dänischer Insel

Alle dürfen zuschauen: Buckelwal wird am Strand obduziert

Sechs Stunden lang wollen Tierärzte und Forscher den oft «Timmy» genannten toten Buckelwal auf der Dänen-Insel Anholt untersuchen. Die Obduktion soll klären, wieso er starb. Wer will, darf zugucken.

Neugierige dürfen bei der Obduktion des Buckelwals dabei sein - aber nur mit Sicherheitsabstand. Foto: Kai Moorschlatt/dpa
Neugierige dürfen bei der Obduktion des Buckelwals dabei sein - aber nur mit Sicherheitsabstand.

Anholt (dpa) - Am Strand der dänischen Insel Anholt wird am Donnerstag der als «Timmy» bekannte tote Buckelwal öffentlich obduziert. Ein kleines Team von Tierärzten und Wal-Experten will bei der Untersuchung unter anderem DNA-Proben entnehmen und die Todesursache klären. Die Forscher wollen unter anderem nach Spuren von Fischernetzen in Magen und Darm des Wals suchen. Die Obduktion soll ab dem Nachmittag etwa sechs Stunden dauern. Journalisten und Schaulustige dürfen dabei sein, müssen aber einen Sicherheitsabstand einhalten.

Das Schicksal des Buckelwals beschäftigt viele Menschen in Deutschland seit mehreren Monaten. Das Tier war zunächst sehr geschwächt mehrfach vor der deutschen Ostseeküste gestrandet. Eine private Initiative hatte es gegen den Rat von Fachleuten auf einem Lastkahn Richtung Nordsee transportiert und abgesetzt. Einige Zeit später war der Wal tot auf Anholt angespült worden.

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