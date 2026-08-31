Thronwechsel in Norwegen

Andächtige Prozession: Familie begleitet Sarg von Harald V.

Langsam und bedacht begleitete die norwegische Königsfamilie den Sarg von Harald V. durch die prächtigen Säle des Schlosses. Nun können auch die Norweger Abschied von ihrem geliebten Monarchen nehmen.

In langsamen Schritten begleitete die Familie den Sarg von Harald V. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB Scanpix/AP/dpa
In langsamen Schritten begleitete die Familie den Sarg von Harald V.

Oslo (dpa) - In der Trauer vereint: In einer andächtigen Prozession hat die norwegische Königsfamilie den Sarg des gestorbenen Harald V. durch das Königliche Schloss begleitet. Die neue Königin Mette-Marit lief mit Haralds Witwe Königin Sonja Hand in Hand hinter dem Sarg. 

König Haakon VIII., Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Haakons Schwester Märtha Louise gingen gemeinsam mit den weiteren Enkelkindern in langsamen Schritten neben dem Sarg, der in die Schlosskapelle gebracht wurde.

Darunter war auch der verurteilte Sohn von Mette-Marit, Marius Borg Høiby. Trotz Untersuchungshaft mit Fußfessel durfte er an der Prozession teilnehmen, die Anklage genehmigte einen entsprechenden Antrag. Der 29-jährige Høiby wurde im Juni unter anderem wegen zwei Vergewaltigungen nach norwegischem Recht zu vier Jahren Haft verurteilt, das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig. Im Krankenhaus durfte Høiby sich bereits vergangene Woche von seinem Zieh-Opa verabschieden. 

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Mitarbeiter des Schlosses bildeten ein Spalier. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB/dpa
Mitarbeiter des Schlosses bildeten ein Spalier.

Norweger können persönlich Abschied nehmen

An der Prozession nahmen auch Mitarbeiter des Schlosses teil. Viele von ihnen standen Harald dem Sender NRK zufolge nahe. Sie bildeten ein Spalier. Angeführt wurde die Prozession vom Hofchef, der die Königskrone auf einem Kissen trug. 

In der Schlosskapelle steht der Sarg auf einem Katafalk, einer erhöhten Plattform. Dort fand auch eine private Gedenkfeier für die Familie von König Harald, dessen Hof und Adjutanten statt. In den kommenden Tagen können sich die Norwegerinnen und Norweger zu ausgewählten Zeiten von Harald verabschieden. Das Königspaar trat schließlich gemeinsam mit Haakons Schwester Märtha Louise und seiner Mutter Sonja auf den Schlossplatz. Sie begrüßten die ihnen zujubelnde Menge und betrachteten das Blumenmeer.

Mit roten Rosen traten Haakon und Teile seiner Familie auf den Schlossplatz. Foto: Cornelius Poppe/NTB/dpa
Mit roten Rosen traten Haakon und Teile seiner Familie auf den Schlossplatz.

Harald V. war am Freitag im Alter von 89 Jahren gestorben. Seine Beisetzung findet am 9. September statt. Auch daran darf Høiby laut Polizei teilnehmen.

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