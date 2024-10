Angeklagte Tierärztin: Warnung vor Kontrollen gang und gäbe

Aschaffenburg (dpa) - Dass Schlachthöfe in Bayern vor unangekündigten Kontrollen gewarnt werden, ist nach Angaben einer amtlichen Tierärztin üblich. «Tatsächlich glaube ich, dass es gang und gäbe ist», sagte die 28-Jährige vor dem Landgericht Aschaffenburg. Sie selbst habe so etwas allerdings nie gemacht. «Ich habe keine Kontrollen angekündigt. Das ist ein Systemproblem in Bayern.»