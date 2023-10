«Schrei in Todesangst» - Prozess um Mord an Studentin

Traunstein (dpa) - Am 3. Oktober 2022 gegen 2.30 Uhr war es, als die Frau in ihrer Ferienwohnung in Aschau im Chiemgau draußen einen gellenden Schrei hörte. «Einen Kreischschrei», beschreibt sie den später bei der Polizei, «einen Schrei in Todesangst».