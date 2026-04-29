Anke Engelke und Bastian Pastewka loben Teamplay der Schafe

Berlin (dpa) - Weil sie manchmal recht stoisch auf der Weide herumstehen oder gern ein Schaf dem anderen hinterhertrottet, sehen manche Menschen Schafe als eher dumm an. Doch damit könnte jetzt Schluss sein, glaubt zumindest Komiker und Schauspieler Bastian Pastewka (54): «Nach diesem Film nicht mehr!». Pastewka leiht in «Glennkill: Ein Schafskrimi» dem gutmütigen Schaf Mopple seine Stimme.

Auch Comedy-Kollegin Anke Engelke (60) brach auf dem - schafgemäß mal nicht roten, sondern grasgrünen - Teppich der Deutschlandpremiere am Dienstagabend in Berlin eine Lanze für die vierbeinigen Wollknäuel: «Also spätestens nach dem Film hier denkt man: Schafe sind Teamplayer!»

Und Pastewka ergänzt: «Und das sollten wir von ihnen lernen!»

Lieber nichts Schlimmes vergessen

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Eine andere Eigenschaft der sprechenden Schafe in «Glennkill» (Kinostart am 14. Mai) wollen Engelke und Pastewka allerdings keinesfalls übernehmen: Nach negativen Ereignissen einfach bis drei zählen zu können und alles zu vergessen. «Ich glaube, es macht uns als Menschen aus, dass wir alles wissen, was wir gemacht und eben auch erlebt haben», sagte Bastian Pastewka am Berliner Premierenteppich der Deutschen Presse-Agentur.



Und auch Anke Engelke will selbst in den heutigen Krisenzeiten nichts einfach verdrängen. Der dpa sagte sie: «Wir können aus dem lernen, was passiert ist. Ich finde das schwierig, zu verdrängen oder zu vergessen und zu sagen, dann ist es weg. Es ist nicht weg. Es ist geschehen».



Das gelte auch für schlimme private Erlebnisse, die man höchstens nur zeitweise ausblenden sollte, findet Engelke: «Das mal in eine Schublade zu packen und zu sagen: Warte mal ein paar Jährchen, aber irgendwann hole ich dich wieder raus. Du Geschehnis, du Trauer, du Schmerz, ich muss dich dann noch mal angucken und schauen, wie ich mit dir umgehe. Das ist wichtig.»

Atmen, Mähen, Atmen