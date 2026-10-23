Kriminalität

Anklage gegen 17-Jährigen: Teenager online missbraucht

Die Vorwürfe gegen den Jugendlichen sind schwer. Unter anderem sei er Mitglied einer Splittergruppe eines Online-Netzwerkes gewesen, zu dem auch der als «White Tiger» bekannte Mann gehörte.

Der Teenager wurde bereits vergangenes Jahr festgenommen. (Symbolbild) Foto: Uli Deck/dpa
Der Teenager wurde bereits vergangenes Jahr festgenommen. (Symbolbild)

Karlsruhe/Ludwigsburg (dpa) - Ein 17-Jähriger soll Jugendliche über Online-Spiele dazu genötigt haben, sich selbst zu verletzten. Rund ein Jahr nach seiner Festnahme hat das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg (CCZ) nun Anklage gegen den Teenager bei der Jugendschutzkammer des Landgerichts Heilbronn erhoben – unter anderem wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs. Das teilten das CCZ und die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe mit.

Dem Teenager wird vorgeworfen, einer Splittergruppe des kriminellen Online-Netzwerkes «764» angehört zu haben. Konkret lauten die Vorwürfe gegen den damals 16-Jährigen unter anderem: (schwerer) sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in jeweils mehreren Fällen, die Herstellung kinder- und jugendpornografischer Inhalte, gefährliche Körperverletzung in mittelbarer Täterschaft sowie die Mitgliedschaft in einer ausländischen kriminellen Vereinigung.

Bei der erwähnten Splittergruppe handelt es sich um die Gruppierung «Nefarious Maniac Cult» (NMK). Der Teenager steht im Verdacht, jedenfalls im März und April 2025 Mitglied dieser Gruppierung gewesen und für diese als Rekrutierer neuer Mitglieder tätig gewesen zu sein, hieß es. Den Angaben zufolge besteht der Verdacht, dass die Mitglieder dieser Gruppierung das Ziel verfolgten, möglichst viele Opfer durch gezielte Manipulation psychisch zu kontrollieren und diese dazu zu bringen, sich selbst zu verletzen.

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Zu Netzwerk gehörte auch «White Tiger»

Der damals 16-Jährige wurde den Angaben zufolge Anfang im Oktober vergangenen Jahres festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Zum Netzwerk «764» soll auch der im Juni in Hamburg festgenommene Mann gehört haben, der als «White Tiger» bekannt wurde. Der Deutsch-Iraner soll Kopf einer Gruppe sein, die zahlreiche Kinder im Internet sexuell missbraucht und gequält haben soll. Unter anderem habe er über das Internet einen 13-jährigen US-Amerikaner in den Suizid getrieben. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat den 21-Jährigen unter anderem wegen Mordes angeklagt.

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