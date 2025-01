Anklage gegen Influencer nach Raketenschuss in Wohnung

Berlin (dpa) - Sein Raketenschuss in der Silvesternacht in eine Wohnung in Berlin-Neukölln hat Empörung ausgelöst - nun liegt die Anklage gegen den Influencer vor. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen versuchte schwere Brandstiftung, versuchte gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vor, wie ein Sprecher mitteilte. Wann es zum Prozess vor dem Berliner Landgericht kommt, ist noch offen.