Anklagen wegen gefälschter Abnehmspritzen in Österreich

Steyr (dpa) - Zwei Unternehmer müssen in Österreich wegen mutmaßlichen Handels mit gefälschten Abnehmspritzen vor Gericht. Laut Anklage haben sie insgesamt 225 Spritzen zu je 205 Euro verkauft, erklärte eine Sprecherin des Landgerichts in der oberösterreichischen Stadt Steyr. Dort soll der Prozess am 16. September stattfinden. Zuvor hatten die «Oberösterreichischen Nachrichten» und die «Kronen Zeitung» über die Anklagen berichtet.