Arzt unter Mordverdacht

Kelheim (dpa) - Ein Arzt in Niederbayern steht unter Mordverdacht. Er soll in einem Krankenhaus in Kelheim einem Patienten ohne medizinische Veranlassung ein Morphin verabreicht und den Mann dadurch getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft Regensburg mitteilte. Sie hat Anklage gegen den Mediziner erhoben, der seit Ende April in Untersuchungshaft sitzt.