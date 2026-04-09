Prozess in Braunschweig

Attacke mit Ameisensäure – Frau wegen Mordversuchs angeklagt

Als ihr Mann die Scheidung will, soll eine 27-jährige Frau aus Niedersachsen dessen Tötung geplant haben. Ihr Partner überlebt den Säureangriff, erblindet aber vollständig. Jetzt beginnt der Prozess.

Am Landgericht Braunschweig beginnt ein Prozess um einen versuchten Mord mit Ameisensäure. (Symbolbild) Foto: Michael Matthey/dpa-Pool/dpa
Am Landgericht Braunschweig beginnt ein Prozess um einen versuchten Mord mit Ameisensäure. (Symbolbild)

Braunschweig (dpa) - Mordversuch mit Ameisensäure? Eine 27-jährige Frau aus Niedersachsen soll in einer Trennungsphase versucht haben, ihren Mann mit hochkonzentrierter Säure zu töten. Das Opfer erlitt schwerwiegende Verätzungen und erblindete komplett. Am Landgericht Braunschweig beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) der Prozess. 

Ermittler: Angeklagte wollte Versicherungssumme kassieren 

Wenige Tage vor dem Angriff soll der Ehemann seine Partnerin über seinen Scheidungswunsch informiert haben. Laut Staatsanwaltschaft entschloss sich die Frau, ihren Mann zu töten, um an 400.000 Euro aus einer Risikolebensversicherung zu kommen. Die Ankläger werfen der 27-Jährigen aus dem Landkreis Wolfenbüttel unter anderem versuchten Mord vor. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach Schilderung der Ermittler lockte die Frau ihren Mann im November 2025 unter einem Vorwand in den Keller des Hauses in Schladen, wo auch die beiden gemeinsamen Kinder lebten. Von hinten soll die Angeklagte ihrem wehrlosen Opfer die Ameisensäure über den Kopf und das Gesicht geschüttet haben. Der Mann rettete sich vor das Haus, wo ein Nachbar Erste Hilfe leistete und den Notruf alarmierte. 

Opfer mehrere Tage im Koma

Durch den Säureangriff erlitt der Mann nach Angaben der Strafverfolger Verätzungen unter anderem an den Augen, am Hals und an den Armen. Durch die Säureeinwirkung seien die Hornhäute beider Augen zerstört worden, was zur vollständigen Erblindung geführt habe. Wegen der Schwere der Verletzungen und der erheblichen Schmerzen musste der Geschädigte für mehrere Tage ins künstliche Koma versetzt werden. 

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, die möglichen Folgen gekannt zu haben, weil sie sich vorab dazu informiert habe. Für den Prozess sind sieben Verhandlungstage bis zum 8. Mai geplant.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Säure verletzt drei Menschen in Industriegebiet
Einsatz auf Firmengelände

Säure verletzt drei Menschen in Industriegebiet

Flüssigkeit läuft aus einem Behälter auf einem Firmengelände aus. Plötzlich brennen Augen und Haut. Die Feuerwehr rückt mit 80 Einsatzkräften an.

29.07.2025

Schuss auf Zwölfjährigen: Prozess gegen 14-Jährigen beginnt
Jugendkriminalität

Schuss auf Zwölfjährigen: Prozess gegen 14-Jährigen beginnt

Ein Schuss verletzt einen Jungen im Kreis Rottweil schwer am Kopf - er erblindet. Nun muss sich der mutmaßliche Schütze, ein Jugendlicher, vor Gericht verantworten.

13.06.2025

Tödlicher Verkehrsunfall: Prozess gegen Busfahrer beginnt
Frankfurt

Tödlicher Verkehrsunfall: Prozess gegen Busfahrer beginnt

An einer Kreuzung stoßen ein Bus und ein Auto zusammen, eine Frau überlebt das Unglück nicht. Ist der Busfahrer über eine rote Ampel gefahren? Das wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor.

16.08.2024

Säureangriff in Bochumer Café: Haftbefehl wegen Mordversuchs
Kriminalität

Säureangriff in Bochumer Café: Haftbefehl wegen Mordversuchs

Nach einem Angriff mit Säure in einem Café in Bochum ist gegen einen 43-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden. Bei dem Angriff könnten bis zu 14 Menschen verletzt worden sein.

01.07.2024

Säureangriff in Bochumer Café: ein Schwerverletzter
Kriminalität

Säureangriff in Bochumer Café: ein Schwerverletzter

Laut Polizeisprecher tranken die Gäste gerade entspannt ihren Kaffee, als plötzlich ein Mann in den Außenbereich eines Bochumer Cafés kommt und eine säurehaltige Flüssigkeit verspritzt.

30.06.2024