Mehr Macht für Nutzer

Australien sagt Social-Media-Algorithmen den Kampf an

Nach dem weltweit ersten Verbot von Social-Media-Konten für unter 16-Jährige geht Australien den nächsten Schritt: Nutzer sollen künftig selbst entscheiden können, ob Algorithmen ihren Feed bestimmen.

Die User in Australien sollen künftig wieder mehr Kontrolle über ihren Feed haben. (Illustration) Foto: Alicia Windzio/dpa
Die User in Australien sollen künftig wieder mehr Kontrolle über ihren Feed haben. (Illustration)

Canberra (dpa) - Australien will seine viel beachtete Regulierung sozialer Medien weiter verschärfen. Nachdem das Land Ende vergangenen Jahres als erstes weltweit Social-Media-Konten für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten hatte, sollen nun auch ältere Nutzer mehr Kontrolle darüber bekommen, welche Inhalte ihnen die Plattformen anzeigen.

Nutzer ab 16 Jahren sollen künftig wählen können, ob sie einen von Algorithmen zusammengestellten Feed in ihren sozialen Netzwerken sehen wollen oder lediglich Beiträge von Freunden und Content Creators, denen sie selbst folgen. Die Regierung stellte jetzt einen entsprechenden Gesetzesentwurf vor, der Plattformen verpflichten soll, ihren Usern diese Wahlmöglichkeit anzubieten. 

«Technologie zum Guten verändern»

«Es geht nicht darum, der Regierung Kontrolle zu geben, sondern den Menschen», sagte Premierminister Anthony Albanese. «Wir haben die Chance, die Technologie zum Guten zu verändern, statt uns von ihr verändern zu lassen.» Das Motto laute dementsprechend: «My feed, my way» (mein Feed, meine Wahl).

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Das Vorhaben ist Teil eines neuen Gesetzes zur digitalen Sorgfaltspflicht («Digital Duty of Care»). Gemeint ist damit eine gesetzliche Verpflichtung für Anbieter digitaler Dienste, ihre Angebote so zu gestalten, dass insbesondere junge Nutzer besser vor schädlichen Inhalten und Funktionen geschützt werden. Neue Regeln sind deshalb nicht nur für soziale Netzwerke geplant, sondern auch für Online-Spiele, Apps und KI-Chatbots.

Auch lebensgefährliche Mutproben im Visier

Für unter 18-Jährige sollen Plattformen unter anderem gegen Inhalte vorgehen müssen, die Essstörungen fördern, frauenfeindliche Einstellungen verbreiten oder Pornografie, Verbrechen und lebensgefährliche Mutproben verherrlichen. Auch Funktionen, die süchtig machen oder das Selbstwertgefühl junger Menschen beeinträchtigen können, sollen stärker reguliert werden. 

Bei Verstößen gegen die neue Sorgfaltspflicht sollen hohe Geldstrafen möglich sein. Die Regierung hat den Gesetzentwurf zunächst zur Beratung mit Plattformbetreibern, Branchenverbänden und Organisationen vorgelegt. Noch in diesem Jahr soll er ins Parlament eingebracht werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Social-Media-Verbot: Australien ermittelt gegen Plattformen
Facebook & Co. im Visier

Social-Media-Verbot: Australien ermittelt gegen Plattformen

Trotz des australischen Social-Media-Verbots für unter 16-Jährige zeigen sich große Lücken bei der Umsetzung. Die Regierung spricht von Tricks der Konzerne – und ermittelt gegen fünf Tech-Riesen.

31.03.2026

AfD-Fraktion lehnt Social-Media-Verbot für Jugendliche ab
Diskussion um Tiktok & Co.

AfD-Fraktion lehnt Social-Media-Verbot für Jugendliche ab

Die AfD im Bundestag will zwar digitale Medien in der Grundschule beschränken. Doch einer anderen Forderung kann sie nichts abgewinnen.

02.01.2026

Mehrheit für Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige
Umfrage

Mehrheit für Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige

Seit dieser Woche gilt in Australien das weltweit erste Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Auch in Deutschland befürworten viele Menschen so eine Einschränkung.

14.12.2025

Australiens Social-Media-Verbot klappt noch nicht überall
Weltweit führend

Australiens Social-Media-Verbot klappt noch nicht überall

Das Social-Media-Verbot für australische Kinder und Jugendliche unter 16 erhitzt die Gemüter - doch zumindest in den ersten Stunden nach Inkrafttreten ändert sich nicht radikal alles.

10.12.2025

Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien
Altersnachweise gefordert

Snapchat reagiert auf Social-Media-Verbot in Australien

In Australien sind ab 10. Dezember die meisten sozialen Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Snapchat will nun bei Hunderttausenden Usern das Alter verifizieren.

24.11.2025