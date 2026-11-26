Brisbane/Ipswich (dpa) - Wer an Australiens Tierwelt denkt, hat Kängurus, Koalas und Krokodile vor Augen - aber wohl kaum Kamele. Dabei beherbergt ausgerechnet der Kontinent am anderen Ende der Welt die größte Population verwilderter Kamele weltweit. Bis zu einer Million der Höckertiere sollen Schätzungen zufolge durch das Outback streifen.

Doch während sie dort vielerorts als Plage gelten und zu Tausenden abgeschossen werden, haben sie im Südosten des Landes eine neue Aufgabe gefunden: als Milchlieferanten auch für Käse und sogar zur Fleischgewinnung.

Für Australien ist das neu. In Teilen des Nahen Ostens und Afrikas sind Kamelmilch und das relativ fettarme Kamelfleisch hingegen schon seit Jahrhunderten ein Grundnahrungsmittel und eine Delikatesse. In Golfstaaten wie Katar und Oman finden sogar Schönheitswettbewerbe für die Höckertiere statt - für die anmutigsten Exemplare gibt es ein hohes Preisgeld.

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Nutztiere statt Keulung

In Down Under geht es derweil nicht um samtiges Fell oder volle Kamellippen - sondern darum, die Ressource überhaupt endlich zu nutzen. Die Farm Summer Land Camels im Hinterland von Queensland baut gerade mit den Tieren ziemlich erfolgreich eine Landwirtschaft auf. Die Idee: Statt Kamele im Busch wahllos zu töten, sollen sie zu Nutztieren werden.

Rund 400 Exemplare leben derzeit auf dem weitläufigen Gelände, wie Farmchef Paul Martin erzählt. Er ist ein typischer «Aussie»: bodenständig, pragmatisch und mit einem breiten Hut auf dem Kopf – einer, der lieber anpackt, als lange zu reden. Eine Stute nähert sich und blickt ihn durch ihre langen Wimpern liebevoll an. Dann drückt sie ihm ein «Küsschen» auf die Wange.

Foto: Carola Frentzen/dpa Kamele einfach abzuschießen, ist für Farmchef Paul Martin nicht die Lösung.

Kamelrennen haben Kultstatus

Vor zehn Jahren startete Martin sein Kamel-Business. «Kamele haben wesentlich dazu beigetragen, das Land zu erschließen. Jetzt versuchen wir, ihnen eine zweite Chance zu geben», sagt er und streichelt die Stute.

Landesweit gibt es nur eine Handvoll kommerzieller Kamel-Molkereien, Summer Land Camels gilt als die größte. Die meisten Farmen konzentrieren sich dagegen auf touristische Angebote - samt Ausritten und hautnahen Tierbegegnungen. Auch Kamelrennen sind in Australien schon lange Tradition und haben Kultstatus - wie etwa die jährlichen «Boulia Camel Races» mitten im Outback von Queensland.

Wie kamen Kamele nach Australien?

1840 wurden die ersten Kamele ins Land gebracht, später folgten Tausende weitere, vor allem aus Indien, Pakistan und Afghanistan - zusammen mit ihren Treibern, den sogenannten «Ghans». Streng genommen handelt es sich bei den Tieren übrigens um Dromedare, eine Unterart der Kamel-Familie, die nur einen Höcker hat.

Die widerstandsfähigen Tiere halfen bei Expeditionen und beim Transport von Fracht durch das unwegsame, trockene Landesinnere, speziell für den Bau der Telegrafenlinie und der Eisenbahn. An diese Zeit erinnert heute noch der berühmte Fernzug «The Ghan», dessen Name eine Hommage an die afghanischen Kameltreiber ist.

Mit der Verbreitung von Autos und Lastwagen wurden die «Wüstenschiffe» aber zunehmend überflüssig. Die meisten wurden freigelassen und sich selbst überlassen. Im Outback fanden sie ideale Lebensbedingungen und vermehrten sich rasch.

Herden richten Schaden an

Heute richten die Tiere mitunter erhebliche Schäden an: «Kamele beschädigen Viehzäune, teilweise über Hunderte von Metern sowie die Infrastruktur an Wasserstellen für Rinder», hieß es in einer Mitteilung des Northern Territory. Zudem beeinträchtigen sie empfindliche Ökosysteme, konkurrieren mit anderen Tieren um Futter und fressen große Mengen einheimischer Vegetation.

Die australische Regierung setzt deshalb auf die Kontrolle der Bestände etwa durch Abschüsse aus Hubschraubern und hatte bereits 2010 einen «National Feral Camel Action Plan» verabschiedet. Für Martin ist das nicht die Antwort: «Sind Keulungen wirklich die richtige Lösung, oder gibt es humanere und zugleich sinnvollere Alternativen?», fragt er.

Eiscreme, Feta und Wodka

Einige Tiere grasen auf den Weiden und kauen gemächlich Gräser und andere Gewächse, andere dösen im Schatten oder schieben neugierig ihre langen Köpfe über den Zaun. «Australien verfügt über eine der wenigen krankheitsfreien Kamelpopulationen weltweit», erzählt der Farmbesitzer.

Foto: Carola Frentzen/dpa Kamele halfen einst dabei, das Land zu erschließen.

Im Stall stehen Kamel-Mütter mit ihren teils erst wenige Tage alten Kälbern. Die Stuten geben zwischen fünf und acht Liter Milch am Tag - das ist deutlich weniger als Kühe. Anders als bei vielen Milchkühen, denen die Kälber oft kurz nach der Geburt weggenommen werden, lassen sich Kamele meist nur melken, wenn ihr Kalb in der Nähe ist. Oder wenn es kurz zuvor angesaugt hat, um das Milchlassen auszulösen. Da sind die Mütter stur.

In der Molkerei werden aus ihrer Milch anschließend unter anderem Käse, Milchpulver, Joghurt und Eiscreme hergestellt. Und - man mag es kaum glauben - sogar Wodka.

Rund 17.000 Besucher aus aller Welt kommen mittlerweile pro Jahr auf die Farm - auch aus Deutschland, wie Mitarbeiter erzählen. Dort können sie die Tiere füttern, auf ihnen reiten und im Café die ungewöhnlichen Spezialitäten der Farm probieren.

Auf einer Delikatessenplatte landen cremiger Kamel-Feta und würzige Kamel-Salami, dazu gibt es ein Glas erfrischende Kamelmilch. Die Häppchen sind ein Genuss, doch der inzwischen preisgekrönte Feta ist der heimliche Star: wunderbar sahnig und überraschend aromatisch. «Köstlich, schon allein dafür lohnt sich die Anreise!», schwärmt eine Besucherin aus Brisbane, die mit ihrer Familie regelmäßig Ausflüge zur Farm macht. Im hauseigenen Laden stehen auch verschiedene Kamelseifen und andere Pflegeprodukte zum Verkauf.

Foto: Carola Frentzen/dpa Die Delikatessenplatte bei Summer Land Camels, samt cremigem Feta und würziger Salami.

Ein Camelcino zum Frühstück

«Die Kamelmilch hier in Australien schmeckt sehr mild», erzählt Mitarbeiterin Emily Riggans. Wer nicht weiß, dass es sich um Kamelmilch handelt, würde bei den meisten Produkten wie Milchshakes oder Milchkaffee tatsächlich kaum einen Unterschied bemerken. Im Nahen Osten ist sie meist etwas salziger, weil die Tiere dort häufig salzhaltige Wüstenpflanzen fressen.

«Ich vertrage keine Kuhmilch, da wird mir meist sofort übel - ich trinke stattdessen jeden Morgen einen Camelcino und habe keine Nebenwirkungen», sagt Riggans. Tatsächlich hat Kamelmilch etwas weniger Milchzucker als Kuhmilch. Allerdings ist sie nicht laktosefrei und nicht automatisch für jeden Betroffenen geeignet.

Ob und welche gesundheitlichen Vorteile Kamelmilch haben könnte - auch bei anderen Krankheiten - muss noch genau erforscht werden. Sicher ist, dass sie sich in vieler Hinsicht von Kuhmilch unterscheidet, etwa bei der Zusammensetzung der Eiweiße.

Mehr Forschung nötig

Auch heißt es häufig, Kamelmilch könne bei Hauterkrankungen wie Ekzemen oder Schuppenflechte unterstützend wirken - klinisch erwiesen ist das bisher nicht. Viele Wissenschaftler sind sich einig, dass mehr Untersuchungen nötig sind, um Empfehlungen auszusprechen.

Foto: Carola Frentzen/dpa Hier werden die Kamele auf der Farm gemolken.

Für Paul Martin ist das ein Grund mehr, die Forschung voranzutreiben. «Im Moment gibt es von der Regierung nur Geld fürs Abschießen. Wir möchten aber, dass Kamele als Nutztiere anerkannt werden und Fördergelder für die Forschung bekommen», sagt er.