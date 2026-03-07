Verkehrsunfall in Köln

Auto bricht durch Geländer an Rheinufer und landet im Fluss

Ein junger Mann und eine Frau stürzen bei einem Verkehrsunfall an der Promenade in den Rhein. Bevor ihr Wagen sinkt, schaffen sie es, sich zu befreien.

Ein junger Mann und seine Beifahrerin sind bei einem Verkehrsunfall in den Rhein gestürzt. Foto: Jan Ohmen/-/dpa
Ein junger Mann und seine Beifahrerin sind bei einem Verkehrsunfall in den Rhein gestürzt.

Köln (dpa) - Ein Auto ist bei einem schweren Verkehrsunfall am Kölner Rheinufer mitsamt Insassen im Fluss gelandet. Der Wagen sei an der Trankgassenwerft an der Promenade am Rheinufer gegen 19.30 Uhr durch das Geländer gebrochen und in den Fluss gestürzt, teilte die Polizei mit.

Der junge Mann am Steuer und seine 21-jährige Beifahrerin konnten sich noch selbstständig aus dem Auto befreien. Die Frau schwamm ans Ufer, wo ihr Passanten an einer zum Fluss führenden Treppe aus dem Wasser halfen. Der schwer verletzte Mann wurde bei Suchmaßnahmen wenig später flussabwärts entdeckt und von der Feuerwehr aus dem Rhein gezogen. Er schwebt derzeit in Lebensgefahr.

Die Frau erlitt bei dem Unfall nahe der Hohenzollernbrücke am Hauptbahnhof leichte Verletzungen. Das Auto ging unter und wird derzeit noch gesucht.

