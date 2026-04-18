Auto erfasst Menschen nahe Messe in Australien – ein Toter

Melbourne (dpa) - Ein Mensch ist tot und ein weiterer schwebt in Lebensgefahr, nachdem ein Auto in der australischen Metropole Melbourne in eine Menschengruppe gefahren sein soll. Wie die örtliche Polizei mitteilte, war der Wagen kurz nach 17.00 Uhr (Ortszeit) auf einen Gehweg geraten und erfasste die beiden Fußgänger. Die noch nicht identifizierte Person sei noch am Unfallort gestorben, die andere sei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Mann sei festgenommen worden und werde befragt. Die genauen Umstände seien noch unklar, die Ermittlungen dauerten an.