Notfälle

Auto fährt in Leipzig in Menschengruppe - Tote und Verletzte

Ein Auto fährt in Leipzig in eine Menschengruppe. Es gibt Tote und Verletzte. Die Lage ist laut Polizei «dynamisch».

In Leipzig ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Foto: Sebastian Willnow/dpa
In Leipzig ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren.

Leipzig (dpa) - In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Zwei Menschen starben, zwei wurden schwer verletzt, wie ein Stadtsprecher mitteilte. Nach Angaben der Polizei auf X wurde der Fahrer festgenommen, von ihm gehe derzeit keine Gefahr mehr aus.

Ein Polizeisprecher sprach von einer «dynamischen Lage». Nähere Informationen zum genauen Hergang und Hintergrund waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sprach von einer «lebensbedrohlichen Einsatzlage». Was sie im konkreten Fall damit meine, sagte ein Polizeisprecher nicht.

Auf X war ein Video zu sehen von zahlreichen Einsatzkräften: Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Die Grimmaische Straße führt vom zentralen Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone. In der Nähe befindet sich die Universität sowie die Nikolaikirche Leipzig, ein zentraler Ort der Friedlichen Revolution.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Auto fährt in Menschengruppe: Was wir wissen - und was nicht
Ehefrau und Kind angefahren

Auto fährt in Menschengruppe: Was wir wissen - und was nicht

Diesmal Passau: Wieder ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Was am Tag danach bekannt ist - und was nicht.

08.06.2025

Auto fährt in Menschengruppe - was wir wissen und was nicht
Hintergrund noch offen

Auto fährt in Menschengruppe - was wir wissen und was nicht

Diesmal war es Passau: Wieder ist ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Zum Motiv des Fahrers gibt es bisher nur Vermutungen. Unter den Verletzten sind auch die Frau und die Tochter des Mannes.

07.06.2025

Notfälle

Auto in München in Menschengruppe gefahren

13.02.2025

Auto fährt in Hamburg in Menschengruppe - vier Verletzte
Autounfall

Auto fährt in Hamburg in Menschengruppe - vier Verletzte

Unglück am Jungfernstieg mitten in Hamburg: Ein Auto fährt über einen Gehweg und bleibt zertrümmert vor einer Bankfiliale stehen. Die Behörden gehen von einem Unfall aus.

02.07.2024

Unfälle

Auto fährt südlich von Basel in Menschengruppe: Verletzte

Ein Auto kommt von der Straße ab, auf dem Gehweg erfasst es Passanten. Mehrere werden zum Teil schwer verletzt. Die Ursache des Unfalls ist noch völlig unklar.

16.06.2023