Unfälle

Auto kommt von Autobahn auf Bahnlinie ab - drei Tote

Nach dem Unfall auf der A3 sind drei schwer verletzte Männer gestorben. Die Bergung ist langwierig. Das hat auch Folgen für Pendler und Bahnreisende.

Das Auto kam von der A3 ab - und schleuderte auf eine Bahntrasse. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Das Auto kam von der A3 ab - und schleuderte auf eine Bahntrasse. (Symbolbild)

Nittendorf (dpa) - Drei Menschen sind bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 in der Oberpfalz ums Leben gekommen, als ihr Wagen von der Fahrbahn abkam und auf eine Bahnstrecke geriet. Zwar kollidierte das Fahrzeug dort nicht mit einem Zug. Dennoch erlitten die Beteiligten schwerste Verletzungen, an denen sie trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch vor Ort starben. Der Unfall bei Nittendorf (Landkreis Regensburg) hat zudem erhebliche Auswirkungen auf Autofahrer und Bahnreisende.

Derzeit ist wegen der Bergungsarbeiten die vielbefahrene Bahnstrecke Regensburg-Nürnberg komplett gesperrt, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums sagte. Auch die über den Gleisen querende A3 wurde in Fahrtrichtung Nürnberg komplett gesperrt. «Es staut sich relativ weit zurück im Berufsverkehr, deshalb leiten wir schon in der Ausfahrt Sinzing raus», ergänzte der Polizeisprecher. Die Bergung des Fahrzeugs sei mit erheblichem Aufwand verbunden und werde voraussichtlich noch längere Zeit andauern.

Nach ersten Erkenntnissen war das Auto gegen 7.00 Uhr ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs nach rechts von der Straße abgekommen. Wie es zu dem Unfall kam und wie es passieren konnte, dass der Wagen schließlich auf den Gleisen landete, ließ sich zunächst nicht endgültig klären. Laut Polizei befindet sich ein unfallanalytischer Gutachter bereits auf dem Weg zur Unfallstelle. Auch das Alter der Opfer blieb zunächst unklar.

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