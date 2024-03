Auto kracht in Tor des Buckingham-Palasts - Festnahme

London (dpa) - Ein Auto ist in der Nacht zum Sonntag in ein Tor des Buckingham-Palasts in London gekracht. Das teilte die Metropolitan Police auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Ein Mann sei wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung festgenommen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, hieß es weiter. Berichte über Verletzte habe es nicht gegeben.