Babyleiche in Freital gefunden - Verdacht auf Tötungsdelikt

Dresden (dpa) - Auf dem Gelände eines Abfallentsorgers in Freital wurde ein toter Säugling gefunden. Es besteht der Verdacht, dass das Baby getötet und die Leiche im Müll entsorgt wurde, wie die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden gemeinsam mitteilten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Nach deren Angaben wurde das Kind «offensichtlich in einem Abfallbehälter in Freital oder Umgebung abgelegt». Die Leiche wurde demnach am vergangenen Freitag entdeckt. Weitere Angaben macht die Behörde aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht.