Tierischer Einsatz

Bär in Japan gelingt nach Angriff spektakuläre Flucht

In Japan nehmen Bärenangriffe zu. Im Nordosten des Inselreiches gelang einem als besonders intelligent beschriebenen Schwarzbären nun eine filmreife Flucht.

In Japan kommt es seit Jahren vermehrt zu gefährlichen Begegnungen zwischen Bären und Menschen. So wie hier in der Präfektur Iwate. In Fukushima hat nun ein Schwarzbär mehrere Menschen angegriffen. (Archivbild) Foto: Uncredited/kyodo/dpa
In Japan kommt es seit Jahren vermehrt zu gefährlichen Begegnungen zwischen Bären und Menschen. So wie hier in der Präfektur Iwate. In Fukushima hat nun ein Schwarzbär mehrere Menschen angegriffen. (Archivbild)

Fukushima (dpa) - In Japan ist einem besonders cleveren Bären nach einem Angriff auf vier Menschen eine filmreife Flucht vor seinen Häschern gelungen. Wie japanische Medien berichteten, hatte sich das Tier nach dem Vorfall in einer Fabrik in Fukushima verschanzt. Jäger und Einsatzkräfte versuchten ihn mehr als 24 Stunden lang mit Fallen und Betäubungsgewehren zu stellen. Doch vergeblich. Zwischenzeitlich wurde der Bär dabei beobachtet, wie er einen Wasserhahn bediente und daraus trank. Schließlich öffnete er nachts ein Fenster und entkam.

Dass ihm dies gelungen sei, zeige die besondere Intelligenz des Bären, hieß es in den Berichten weiter. Selbst ein auf ihn abgeschossener Betäubungspfeil verfehlte seine Wirkung. Einsatzkräfte fanden den Pfeil später wieder, das Betäubungsmittel befand sich demnach noch darin. Ob das Gerät versagte oder der Bär den Pfeil rasch abgestreift hatte, blieb unklar.

Bärenangriffe häufen sich

Nach seiner erfolgreichen Flucht durchs Fenster blies die Stadt die Jagd auf dem Fabrikgelände ab. Fukushimas Bürgermeister Yuki Baba rief die Bevölkerung jedoch zu Wachsamkeit auf.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Laut dem Umweltministerium wurden 2025 landesweit 13 Menschen durch Bären getötet - ein Rekordwert. Dass es seit Jahren vermehrt zu gefährlichen Begegnungen zwischen Bären und Menschen kommt, wird unter anderem mit der Aufgabe von Ackerflächen und der Entvölkerung ländlicher Gebiete im Zuge der Überalterung und des Bevölkerungsrückgangs begründet. Als weiterer Grund gilt, dass die Tiere nicht genug Nahrung in den Bergwäldern finden.

Nach Regierungsangaben leben derzeit schätzungsweise mehr als 19.000 Schwarzbären in der Region Tohoku, zu der auch Fukushima gehört.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd
Einsatzkräfte am Limit

Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd

In Japan werden immer mehr Menschen von Bären angegriffen. Auch die Zahl der Todesfälle steigt. Jetzt greift der Staat zu drastischen Maßnahmen.

15.11.2025

Schwarzbär nach zwei Jahren von Plastikkragen befreit
Bär in misslicher Lage

Schwarzbär nach zwei Jahren von Plastikkragen befreit

Ein junger Schwarzbär steckte im Norden der USA jahrelang mit dem Kopf in einem Plastikdeckel fest. Wildtierexperten waren ihm auf der Spur, aber alle Einfangversuche schlugen fehl - bis jetzt.

19.06.2025

Atomunfälle

Fukushima-Kühlwasser: Spannungen zwischen Japan und China

China hat zuvor dagegen protestiert: Seit Tagen leiten die Betreiber des verunglückten Atomkraftwerks in Fukushima radioaktives Wasser ins Meer. Die antijapanische Stimmung in China steigt.

28.08.2023

Atomunfälle

Japan beginnt Verklappung von Fukushima-Kühlwasser

Gut zwölf Jahre nach dem Super-GAU in Fukushima beginnt Japan mit der Ableitung aufbereiteten Kühlwassers aus der Atomruine ins Meer. Bis zuletzt lehnten Japans Fischereiverbände das Vorhaben ab.

22.08.2023

Atomunfall

Verklappung von Fukushima-Wasser: Japan will Fisch testen

Die Entsorgung des Kühlwassers aus der Atomruine im japanischen Fukushima rückt näher. Doch trotz der Billigung des Plans gibt es weiter Sorgen. Die Regierung will diese durch Tests von Meeresfrüchten entkräften.

11.08.2023