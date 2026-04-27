Diplomatie und Dauerlauf

Baerbock läuft Halbmarathon in New York

Die ehemalige Außenministerin Baerbock ist sportbegeistert. Nun ist die 45-Jährige in New York einen Halbmarathon gelaufen - und spricht danach einen besonderen Dank aus.

Läufer überqueren die Verrazzano Narrows Bridge beim New York City Marathon (Archivbild). Foto: Heather Khalifa/FR172147 AP/AP/dpa
Läufer überqueren die Verrazzano Narrows Bridge beim New York City Marathon (Archivbild).

New York (dpa) - Die ehemalige Bundesaußenministerin und aktuelle Präsidentin der UN-Generalversammlung Annalena Baerbock hat in New York an einem Halbmarathon teilgenommen - und ist laut Veranstaltern auf Platz 13.783 nach zwei Stunden und sieben Minuten durch das Ziel gelaufen. «Endlich», schrieb die 45-Jährige und postet auf der Plattform Instagram unter anderem ein Foto von sich nach dem Lauf durch den Stadtteil Brooklyn.

Weiter unten schrieb sie dann: «PS: Danke an das BKA für das jahrelange weltweite Training … zu frühster Stunde & bei tropischem Regen» und postete Fotos mit zwei verpixelten Personen vor Palmen. 

Baerbock, die in ihrer Jugend Leistungssportlerin im Trampolinturnen war, hat das einjährige Amt als Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York im September 2025 übernommen.

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